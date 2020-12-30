梁子超：低溫下新冠病毒易存活　保暖、保持充足水分有利抗病毒 (21:42)

新冠病毒在乾凍環境會否更易傳播？梁子超表示，高於80%濕度減低飛沫蒸發成氣溶膠，從而減少空氣傳播，但濕度對新冠病毒影響並不明確。氣溫則對新冠病毒影響較為明確，高溫影響病毒分子結構，減低其穩定性，相反在低溫環境較易存活。若新冠病毒依附塑膠表面，存活時間較長；若氣溫低於4度以下，存活期更以星期計算。

對於市民或會在冬天開加濕器或暖爐，梁子超提醒，若市民在室內使用加濕器，最好用煲過的水及注重器材清潔，防止水分有其他細菌或微生物霧化且污染室內環境，市民亦可改用濕毛巾或熱蒸氣。而開暖爐會令室內濕度降低，可在室內放置熱的濕毛巾。

孔繁毅：在家可開少許窗 減少病毒留室內時間

港大內科學系臨牀教授孔繁毅則提醒，長者及長期病患者在天氣寒冷時感染新冠病毒，更容易誘發本身的長期病。他建議室內保持空氣流通，令病毒留在室內環境的時間減少，建議在家開少許窗，但最重要身體保暖。

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