小學教師林麗棠校內墮斃　死前一周被前校長責罵　常識教師作供抽泣稱內疚 (19:00)

陳文貞表示，自從前校長羅婉儀上任後，林麗棠的抑鬱病情愈來愈差，不時向她透露工作量多、壓力大、時常失眠及胃口差。她指出，近年學校多了學位教師，理應可攤分工作量，但林麗棠的工作量並無減少，除了擔當圖書館主任外，還負責打針、書簿車船津貼、帶領集誦隊、敬師活動、拍攝班級照，以及本身任教的中文科。

陳文貞續稱，有些同職級的老師只需負責兩項工作，不明白為何有如此大的差別，又稱「學校知佢有病都冇體諒過佢嘅承受能力」，沒有對林麗棠作任何支援。

被問到羅婉儀對老師的態度，陳文貞稱羅婉儀不尊重老師，經常「單打」老師，例如有一年林麗棠在教師發展日暈到送院，羅婉儀在一年後的發展日前，在全部老師面前說「你哋記得食咗早餐先，唔好好似某同事咁唔食早餐跑上嚟，暈咗就唔好啦」。

陳文貞形容羅婉儀「欺善怕惡」，對不敢出聲的同事態度差，但對主任級的老師則持不同的態度；又稱羅婉儀表面上「扮」諮詢同事意見，但永遠覺得自己決定最好，要求同事服從，令同事不敢反映意見。

小學教師林麗棠校內墮斃 死因研訊：

小學教師林麗棠校內墮斃 同校教師：死者曾稱校長好似想趕佢走

教師作供：校長領導評分低 與教師關係「唔係好理想」(2020年12月29日)

校工作供：校長開會話唔係咁大件事唔好打999 (2020年12月28日)