12港人扣內地｜新華社：喬映瑜庭上哽咽　稱已認知內地法治公平公正及嚴謹 (19:13)

12港人涉偷渡案今日（30日）判刑，其中組織他人偷越邊境罪成的鄧棨然和喬映瑜，分別判有期徒刑3年及2年。新華社報道，周一（28日）深圳市鹽田區人民法院審理案件時，喬映瑜在最後陳述時幾度哽咽，表示「已經認知到內地法治的公平公正及嚴謹，我亦獲得應有的權利」。報道又引述喬映瑜稱「因為過往自己的偏見和衝動，做出很多對社會、對家庭有危害的行為」，現在感到後悔萬分，希望法庭從輕處理。
報道稱，多名被告人在最後陳述時表示，以往輕信他人傳言，對內地執法、司法機構存在嚴重誤解，現已親身感受到公平公正的對待。
報道亦詳細列出案情，指出鄧棨然、喬映瑜在準備偷渡與「上家」商議，受「上家」安排組織策劃偷渡。8月時，鄧棨然購買快艇，在「上家」安排下學習基本快艇駕駛技能，負責駕駛偷渡快艇，喬映瑜則負責與其他涉案者聯絡。
報道指出，8月23日凌晨，鄧、喬及其餘10人，在西貢布袋澳碼頭會合，各人以「人鏈」接力的方式，將燃油、食品、望遠鏡、衛星電話等偷渡物資運送上快艇。當日7時許，鄧棨然駕駛快艇出發，喬映瑜向所有人交代注意事項，如互相監督拔出手機卡、遇內地海警統一口徑回答是「出海釣魚」。她又通過海上定位系統、衛星電話等向「上家」匯報快艇位置，直至途經廣東管轄海域時，被廣東海警部門發現並查獲。
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