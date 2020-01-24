12港人扣內地｜新華社：喬映瑜庭上哽咽　稱已認知內地法治公平公正及嚴謹 (19:13)

12港人涉偷渡案今日（30日）判刑，其中組織他人偷越邊境罪成的鄧棨然和喬映瑜，分別判有期徒刑3年及2年。新華社報道，周一（28日）深圳市鹽田區人民法院審理案件時，喬映瑜在最後陳述時幾度哽咽，表示「已經認知到內地法治的公平公正及嚴謹，我亦獲得應有的權利」。報道又引述喬映瑜稱「因為過往自己的偏見和衝動，做出很多對社會、對家庭有危害的行為」，現在感到後悔萬分，希望法庭從輕處理。