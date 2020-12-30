地盤工涉用長傘破壞社民連棺材道具受審　下月22日裁決 (18:00)

案件押後至下月22日裁決。被告孫國榮（65歲）報稱地盤工人，控罪指稱他於2019年10月1日，在灣仔軒尼詩道130號外，與其他不知名者在無合法辯解而損壞屬於社會民主連線的一個黑色棺材道具，意圖罔顧該財產是否會被損壞；同案另一被告鄧惠忠早前認罪，被判18個月感化令。

負責抬棺的成員趙志琛供稱，遊行途中突然有4至5名男子衝向他們，準備搗亂和搶棺材，其中一男子手持長傘挑向棺材，兩派人互相拉扯和推撞，趙志琛和被告先後倒地，被告其後被捕。當天維持秩序的警員林皓培供稱，當時情況混亂，但男子手持的長傘顏色鮮艷所以有印象，又稱看到長傘碰到棺材，令棺材跌在地上。

被告自辯時表示，當天早上打算去金紫荊廣場觀看升旗禮，途經現場得悉有遊行，打開長傘是為了擋太陽，及後感覺到背後有人推跌他，他又被噴胡椒噴霧，但他不認識破壞棺材的人，亦從未用身體觸碰棺材，強調他和棺材之間相隔5至6個人。控方盤問被告時稱，當時的升旗禮並不設公眾區，被告回應「冇唔代表唔去得」。

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