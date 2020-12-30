無業漢高呼將警方「全部殺晒」　公眾地方作出擾亂秩序罪成 (18:25)

控罪指出被告何兆麟（63歲）於今年1月19日，在金鐘港鐵站B出口外作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

劉官裁決時表示，當時港鐵站外有人群聚集，被告必然知道當時人群情緒激動，惟他仍用揚聲器高叫「香港警察冇一個係無辜，所以要將佢地全部殺晒」、「要將警察剁成肉醬」等充斥暴力、具恐嚇和侮辱性言論，合理化仇警和殺警的情緒，整個過程約十分鐘，有計劃和有預謀，並非如辯方所說般的戲言。

劉官續稱，被告手持揚聲器是有計劃地擴大聲音範圍，讓更多人聽到仇警說話，發言後有人拍手附和、情緒激動，又稱每人控制情緒能力不同，由情緒激動演變成暴力可發生於一瞬間，加上被告重複說話內容，令現場存在即時或實際的暴力風險，最終裁定被告罪名成立。被告進入犯人欄時，高呼「我係政治犯」。

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