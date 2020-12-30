強制檢測｜政府要求43座大廈居民須強制檢測【附名單】 (19:37)

據公告，任何在2020年12月17日至12月30日期間曾身處該44個指明地方超過兩小時的人（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年1月4日或之前接受檢測。受檢者若在2020年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府最初公布曾身處44個指明地方的人須強制檢測，至晚上近7時更正強檢大廈名單，改為43個指明地方。

強制檢測公告下的指明地方

1.九龍城盛德街9號馬頭圍邨芙蓉樓

2.油麻地吳松街93-103號德利樓

3.石硤尾大坑東道88號大坑東邨東海樓

4.深水埗元州街303號元州邨元滿樓

5.深水埗西邨路19號富昌邨富韻樓

6.深水埗保安道380號蘇屋邨櫻桃樓

7.深水埗發祥街10號李鄭屋邨道德樓

8.深水埗順寧道451-461號秀怡閣

9.黃大仙彩虹道242號采頤花園第十一座

10.黃大仙清水灣道45號彩雲(一)邨紫霄樓

11.黃大仙清水灣道45號彩雲(一)邨繡文樓

12.黃大仙清水灣道55號彩雲(二)邨啟輝樓

13.黃大仙慈雲山道80號慈正邨正旭樓

14.黃大仙慈雲山道80號慈正邨正泰樓

15.黃大仙鳳德道111號鳳德邨紫鳳樓

16.黃大仙毓華街75號慈康邨康添樓

17.德福花園Ｈ1座

18.觀塘利安道15號順利邨利康樓

19.觀塘高超道33號鯉魚門邨鯉隆樓

20.觀塘啟業道18號啓業邨啓賢樓

21.觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓

22.觀塘清水灣道2號坪石邨黃石樓

23.觀塘清水灣道2號坪石邨藍石樓

24.觀塘順安道9號順天邨天權樓

25.觀塘碧雲道223號德田邨德隆樓

26.觀塘慶田街7號藍田邨藍泰樓

27.觀塘曉光街21號曉麗苑曉星閣

28.上環樂古道3號麗雅苑

29.柴灣峰霞道4-6號峰華邨秀峰樓

30.灣仔謝斐道415-421號積福大廈

31.大埔安慈路4號昌運中心華昌閣

32.元朗天瑞路88號俊宏軒第二座

33.屯門田景路10號田景邨田裕樓

34.屯門震寰路11號大興花園第一期第2座

35.西貢翠琳路11號翠林邨安林樓

36.西貢寶琳北路1號康盛花園第４座

37.西貢寶康路108號廣明苑廣寧閣

38.沙田美田路32號美城苑貴城閣

39.青衣青芊街22號青華苑華欣閣

40.荃灣大廈街19-23號德泰大廈

41.葵涌荔景山路274號華豐園

42.葵涌荔景山路278號荔欣苑荔影閣

43.葵涌荔景山路282號華荔邨賞荔樓

政府就強制檢測公告刊憲

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