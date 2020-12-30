新冠疫苗｜自由黨調查：近六成人擬接種疫苗 (17:15)

有意接種疫苗的受訪者中，被問是否贊同政府讓市民自行選擇接種哪款疫苗，54.1%及15.4%分別表示「贊同及非常贊同」、「無所謂」。在上述兩類的受訪者中，近64%（711人）表示會選擇接種中國研發的疫苗。自由黨鍾國斌、張宇人、邵家輝和易志明均表示，願意盡快接種疫苗，邵家輝稱會打國內疫苗；張宇人、鍾國斌表示無所謂；易志明則無表態。

被問到是否支持港府推行全民強制檢測，黨魁鍾國斌表示，強制檢測需配合禁足令，但目前香港沒有人力及資源做到。另外，他承認有社會訴求要求官員就抗疫工作問責，他希望港府推行政策前能多了解大眾需要，不能只聽專家意見。

身兼行政會議成員、飲食界立法會議員的張宇人表示，按外國經驗，即使配合禁足令推行全民強制檢測，亦有可能再爆發疫情，他認為相對內地、台灣、澳門而言，香港防疫工作比較遜色，但與全球其他地方相比，表現有斟酌餘地。

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