警破12宗電話騙案涉120萬元　女「特務」涉欺騙取得財產被捕 (16:10)

47歲被捕人報稱任職美容行業，無案底。警方於其單位搜出犯案時所穿衣物、電話及7張不屬其本人的提款卡。而案中3男6女受害人，年齡介乎19至80歲，合共被騙約120萬元，單宗最高損失達57萬元。

警方今年4月接獲受害人報案，稱於將軍澳景林邨單位接獲自稱內地執法人員電話，指控事主於內地干犯罪行，需以金錢證明清白。騙徒其後安排一名「特務」上門，取去受害人銀行提款卡及密碼，並於3日後歸還。事主其後發現戶口內約10.9萬元被轉走，懷疑被騙，遂報警求助。警方其後於10月至11月再接獲3宗同類報案，相信案件涉及同一詐騙集團。警方經情報分析鎖定賊人身分，昨於屯門展開拘捕行動。

東九龍總區重案組總督察莫子威指出，警方發現被捕人同時涉及今年5月至9月期間8宗同類騙案，由於案中款項滙至內地，警方不排除案件與內地犯罪團伙有關。

莫子威續稱，本案「特務」上門手法較簡單直接，有別過往出示偽冒委任證或拘捕令的做法。據警方調查，本案被捕人同為電騙受害者，形容被捕人「中毒太深」，至被捕時仍認為自己是「特務」。他提醒市民，政府部門不會聘請特務做任何事情，甚或上門取走提款卡，市民應加強提防。

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