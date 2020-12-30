文員涉8．31管彈弓激光筆等判囚　今上訴高院官押後裁決 (15:25)

鍾日祺（33歲）被控去年8月31日，在港鐵太子站月台管有彈弓、48粒螺絲帽、激光筆，以及無牌管有對講機。

上訴方認為，原審裁判官鄭念慈基於上訴人攜有能夠傷人的物品，同時身處一定人流的港鐵站，而裁定上訴人有意圖傷人，質疑相關邏輯有誤。上訴方又認為，負責檢驗激光筆的專家並非醫學方面的專家，卻就涉案激光筆的傷人威力提出意見，質疑專家的說法只是單從文獻內容中「搬字過紙」。

至於刑期方面，上訴方指出，警方曾檢驗涉案彈弓，惟彈弓試射一次後隨即折斷，認為彈弓的殺傷力有限，惟裁判官判刑時未有考慮有關情況。

律政司一方則回應，專家當時根據國際標準評估涉案激光筆的威力，裁判官亦已作出詳細的分析，甚至沒將當日太子站的打鬥情況列入考慮，亦表明不認同上訴人因站內的打鬥情況而到場，認為裁判官的定罪裁決穩妥。

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