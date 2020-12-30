小學教師林麗棠校內墮斃　同校教師：死者曾稱校長好似想趕佢走 (15:09)

東華三院李東海小學教師林麗棠去年3月在校內墮樓身亡，死因庭今（30日）繼續研訊。庭上披露，事發前一星期，林麗棠因漏發澳門交流活動通告而被時任校長羅婉儀召見，有參與會面的副校長透露羅婉儀曾對死者說「呢個工作你做成咁，你係咪想唔做？」，羅婉儀則否認有說過。協助死者舉辦活動的男教師表示，林麗棠被校長召見後曾對他說「校長好似想趕我走」。19:00報道：林麗棠死前一周被前校長責罵 常識教師作供抽泣稱內疚
副校長鄭月嫦今日繼續作供。家屬的代表律師追問，羅婉儀召見林麗棠時，有否要求林自動辭職，鄭表示無印象聽過，但記得羅曾對死者說「呢個工作你做成咁，你係咪想唔做？」，其後羅婉儀發問時反駁稱「我冇講過呢句說話」。
時任署理課程主任吳銘暉供稱，當年他由羅婉儀指派監察及協助林麗棠的工作，並協助舉辦澳門交流活動，得悉林麗棠漏發通告後，立即通知副校長鄭月嫦作補救。
吳銘暉憶述，其後他在學校遇見林麗棠，她說「阿輝阿輝，今次好大件事呀，校長warn我好似想趕我走」。吳銘暉亦稱，此前鄭月嫦曾告訴他校長見了林麗棠，「話得佢好勁」，叫吳要有心理準備。吳銘暉認為，他和鄭月嫦對漏發通告一事都有責任，因機制上林麗棠需交通告予鄭審視，再呈遞給校長。
吳銘暉表示，羅婉儀會在校長室「鬧」同事，他亦曾被「鬧」及訓示，「我唔會話係人身攻擊，但聽完會唔舒服」，又稱羅言語間不太尊重同事。聆訊午續。
小學教師林麗棠校內墮斃 死因研訊：
教師作供：校長領導評分低 與教師關係「唔係好理想」(2020年12月29日)
校工作供：校長開會話唔係咁大件事唔好打999 (2020年12月28日)