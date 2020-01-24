休班警盜用信用卡買iPhone判囚5個月　官：如不作阻嚇性刑罰　公眾會以為小事 (14:14)

被告李卓軒（28歲），報稱警察，兩控罪指稱，他於去年10月14日，在香港太古城中心5樓MOViE MOViE Cityplaza偷竊一張由渣打銀行（香港）有限公司發行、屬於黃文浩的信用卡。此外，被告同日於銅鑼灣希慎廣場地下Apple Store，以欺騙手段使用該信用卡，不誠實地取得及意圖永久地剝奪該Apple Store價值24,998元的財產。

張官判刑時指出，被告在被捕後和在庭上都坦白認罪，相信他是真心後悔，因一時貪心和經濟問題而犯罪，惟現時信用卡非常容易使用，小額交易亦不需卡主簽名，如不作出具阻嚇性刑罰，會給公眾錯誤訊息，誤以為本案是小事，加上兩部iPhone 11手機涉款大，被告購買後亦即時轉售圖利，犯案原因沒特別情況，故須考慮監禁的刑罰。

張官續稱，就盜竊罪和以欺騙手段取得財產罪分別以3個月和9個月為量刑起點，考慮被告認罪和付清涉款全數後，刑期分別減至1個月和5個月，兩項刑期同時執行。

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