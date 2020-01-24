12港人扣內地｜兩未成年被捕人今移交返港先檢疫　警：徵詢律政司意見是否加控其他罪行【短片】 (13:15)

廖子文及黃臨福涉偷越邊境於內地被捕，在港則分別被控串謀意圖危害生命而縱火、企圖縱火，以及管有攻擊性武器。鄭麗琪指出，警方今日收到內地執法機關通知，稱廖、黃於內地的司法程序已完結，將於今日移交予香港警方，續處理二人在港的控罪。她說，二人抵達天水圍警署後已致電家人，在不妨礙警方調查下，家人有權到警署見被捕人，表示警方會依程序處理。

鄭麗琪續說，若被捕人棄保潛逃，有可能被加控《刑事訴訟程序條例》 第9L條「沒有按照法庭的指定歸押」，由於廖子文及黃臨福違反保釋條件，警方正詢律政司意見決定是否加控有關罪名。被問到二人不被內地起訴，是否需在港接受同樣調查，她說警方有組織罪案及三合會調查科就12港人涉嫌偷渡案，於10月10日拘捕9人，警方正積極跟進案件。

至於廖子文及黃臨福的控罪，鄭麗琪指出，警方去年9月30日於灣仔一住宅大廈發現有人製造及管有汽油彈材料，並於單位內檢獲大量製作汽油彈的物料，拘捕5人，當中包括廖子文。她稱，案件於今年6月交由區域法院審理，由於廖子文於8月23日在內地水域被截獲，未有於9月出席應訊，法庭發出拘捕令，案件於明年1月初再提訊。

西九龍總區刑事部高級警司曾仲斌則指出，黃臨福涉於去年10月14日凌晨1時向旺角警署投擲汽油彈，當場被捕。警方其後再於他家中檢獲3枚汽油彈，黃臨福翌日被起訴一項企圖縱火罪，並於九龍城裁判法院提堂，當時黃臨福被拒擔保，他於12月10日再向法庭申請保釋獲批。案件於今年4月27日提堂時，他缺席聆訊，當時警方獲得律政司法律意見，向黃臨福起訴一項企圖串謀縱火及藏有攻擊性武器。

鄭麗琪表示，如法庭明日認為二人需還押，他們便有可能在懲教處接受檢疫。

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