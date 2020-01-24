12港人扣內地｜消息︰深圳警方今早11時移交兩未成年被捕人予香港　兩人已抵天水圍警署 (11:55)

【11:55】上午11時35分，分別載有兩名被捕人的黑色七人車及私家車，於警察電單車押解下駛出深圳灣口岸。上午11時52分，兩車抵達天水圍警署，兩名被捕人被黑布蒙頭及鎖上手銬，在警員押解下步出車廂，其中一人身穿灰色運動外套及長褲。

【11:10】香港警方表示，將於中午12時在天水圍警署交代接收由內地執法機關送回兩名疑犯的事宜。

本報致電鹽田法院查詢，職員證實港人涉嫌偷渡案會在今早（30日）10時半宣判，公眾可以旁聽，但旁聽席已滿。被問到被告會否親自上庭，職員表示不清楚。本報查閱鹽田法院官方網頁，「開庭公告」未有顯示12港人案。

被捕的12人中兩名未成年人廖子文及黃臨福未被起訴，檢察院早前稱會舉行不公開聽證。本報向法院職員查詢聽證日期，職員稱不清楚。

深圳市鹽田區人民檢察院其後早上發公告表示，經過依法審查及不公開聽證，對自願認罪認罰的未成年人黃某某、犯罪時未成年的廖某某，以偷越邊境罪作出不起訴決定。

12港人涉嫌偷渡案前日審理，據報《文匯報》及《深圳特區報》當晚報道，被告10人當庭認罪，希望法庭從輕處罰。被起訴10人中，鄧棨然、喬映瑜被控組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人被控偷越邊境。

12港人扣內地 相關報道：

鄧棨然判有期徒刑3年 喬映瑜有期徒刑兩年 其餘8被告各囚7個月 (11:31)

10港人今早判刑 律師：兩未成年被捕者料短期處理