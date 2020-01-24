強制檢測｜政府刊憲11月29日起曾逗留瀝源邨榮瑞樓逾兩小時須強制檢測 (08:45)

沙田瀝源邨榮瑞樓累計3個單位6人確診新型冠狀病毒，政府今日（30日）凌晨表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在11月29日至12月29日期間曾身處榮瑞樓超過兩小時的人，在明年1月1日或之前強制檢測。若在12月25日至29日期間已進行檢測，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。