強制檢測｜政府刊憲11月29日起曾逗留瀝源邨榮瑞樓逾兩小時須強制檢測 (08:45)

沙田瀝源邨榮瑞樓累計3個單位6人確診新型冠狀病毒，政府今日（30日）凌晨表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在11月29日至12月29日期間曾身處榮瑞樓超過兩小時的人，在明年1月1日或之前強制檢測。若在12月25日至29日期間已進行檢測，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
須強制檢測者如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可被罰款5000元，並會收到強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。
須強制檢測者可選擇以下檢測途徑：
．於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點、收集點地址及服務時間）
．自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測（名單）
．於社區檢測中心接受檢測服務（預約網址）
．於流動採樣站接受檢測服務（詳情）
．於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測
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