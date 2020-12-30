天氣｜今晚氣溫下降　天文台料明早最低氣溫約7度 (16:30)

本港地區今晚及明日（12月31日）天氣預測天晴及非常乾燥。今晚氣溫進一步下降，明早嚴寒，最低氣溫約7度，日間最高氣溫約12度，吹清勁至強風程度北風，離岸及高地間中吹烈風。展望元旦（1月1日）及周六（2日）天氣仍然寒冷，天晴及非常乾燥。下周初雲量較多，早上氣溫仍然偏低。

【07:40】早上7時40分，天文台錄得氣溫13.9度，相對濕度57%。寒冷天氣警告現正生效。天文台預測本港未來數天天氣寒冷。受強烈寒潮影響，廣東氣溫顯著下降。本港今早各區氣溫較昨日低約5至6度。預測今日天氣顯著轉冷。天晴乾燥。日間氣溫上升至16度左右。晚上市區氣溫進一步降至最低約10度，新界再低兩三度。吹清勁至強風程度北風，離岸及高地吹烈風。展望除夕及元旦市區早上氣溫更降至7、8度，新界再低兩三度，天晴及非常乾燥。周末期間早上氣溫仍然偏低。

相關報道︰市民無懼低溫 寒冷天氣警告下游早泳

保暖貼士：

浸腳保暖｜中醫教路：艾葉薑片煲水浸腳舒筋活絡助入眠

注意下肢保暖 中醫教按足三里、湧泉穴助防寒

拍手操保暖 中醫示範短片

中醫教按兩穴位保暖防寒

暖身湯水焗茶食譜

電熱氈安全使用七注意

暖風機使用6注意

保溫瓶‧電暖爐‧電熱氈出動！暖身三寶使用貼士

揀啱保暖衣‧暖包要識貼

揀選3招：鼻嗅手摸睇標籤 打開羽絨衣保暖密碼

窗口式vs.天花式浴室寶 消委會教揀浴室暖風機4準則

秋冬養生：

飲食宜補腎健脾 中醫提醒：黑色食物非全部皆補腎

中醫食譜：烏雞栗子淮山湯 補腎養血

鬱悶易倦傷肺 中醫建議霜降補肺4食材

瞓捩頸｜中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩

潤燥甜品10食譜 滋陰養顏

無花果10食譜

保濕貼士：

皮膚保濕容易忽略7部位 醫生提醒：保濕噴霧用過度反令皮膚乾燥

雙手乾燥易生倒刺 皮膚科醫生教防爆拆6招、去倒刺方法