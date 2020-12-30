天氣｜今晚氣溫下降　天文台料明早最低氣溫約7度 (16:30)

【16:30】紅色火災危險警告、強烈季候風信號、寒冷天氣警告現正生效。強烈寒潮正為廣東帶來非常乾燥的天氣，今日（12月30日）下午本港各區相對濕度普遍下降至40%或以下。相關報道：梁子超提醒保暖保持充足水分有利抗病毒
本港地區今晚及明日（12月31日）天氣預測天晴及非常乾燥。今晚氣溫進一步下降，明早嚴寒，最低氣溫約7度，日間最高氣溫約12度，吹清勁至強風程度北風，離岸及高地間中吹烈風。展望元旦（1月1日）及周六（2日）天氣仍然寒冷，天晴及非常乾燥。下周初雲量較多，早上氣溫仍然偏低。
【07:40】早上7時40分，天文台錄得氣溫13.9度，相對濕度57%。寒冷天氣警告現正生效。天文台預測本港未來數天天氣寒冷。受強烈寒潮影響，廣東氣溫顯著下降。本港今早各區氣溫較昨日低約5至6度。預測今日天氣顯著轉冷。天晴乾燥。日間氣溫上升至16度左右。晚上市區氣溫進一步降至最低約10度，新界再低兩三度。吹清勁至強風程度北風，離岸及高地吹烈風。展望除夕及元旦市區早上氣溫更降至7、8度，新界再低兩三度，天晴及非常乾燥。周末期間早上氣溫仍然偏低。
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