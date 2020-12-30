港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:00)

本港周二（29日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月23至29日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:35報道：今增54宗確診 13為源頭不明

○油尖旺區

惠豐中心

滙豐中心2座

雅蘭中心1期

永安九龍中心

One Knutsford

北河街市政大廈

聯合廣場 百好名宴

好望角大廈 倫敦大酒樓

K11 Musea Afternoon Tea TEAROOM

○深水埗區

青山道334號 新華茶餐廳

○觀塘區

曉麗商場

鯉魚門市政大廈

官塘立成大廈地下 森戶

鯉魚門廣場 大快活、明星海鮮酒家

○九龍城區

晴朗商場

九龍城廣場

九龍城市政大廈

譚公道120號 陽光餐廳

○黃大仙區

慈雲山中心

大成街街市

牛池灣市政大廈

黃大仙中心南館 銀咖哩

黃大仙下邨熟食亭 醉和里

○西貢區

PopCorn

寶林街市

尚德商場

將軍澳中心

富康花園商場

The LOHAS 康城

新都城中心2期 海王漁港酒樓

翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚

○南區

利東商場 大家樂

香港海洋公園萬豪酒店

○東區

渣華道98號 功夫點心

○葵青區

葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃

新都會廣場 必勝客

新葵興廣場 美心 MX

○沙田區

新城市中央廣場

○元朗區

T Town

嘉湖新北江商場

置富嘉湖2期 彩逸皇宮

○屯門區

V City

新墟街市

○離島區

香港國際機場一號客運大樓

資料來源：衛生防護中心（截至12月29日）

新冠肺炎 確診個案：

佛教醫院內科病房增一病人初步確診　與早前確診病人不同病格

商經局打字員確診　政府總部上班毋須接觸公眾

新冠肺炎 死亡個案：

聯合醫院2D病房89歲女病人不治　港累計147人離世

伊院63歲男病人不治

明愛醫院79歲女病人、北區醫院59歲女病人離世

新冠肺炎 其他報道：

43座大廈居民須強制檢測【附名單】

梁子超：全球抗疫均「在錯誤中學習」　香港表現屬中等

自由黨調查：近六成人擬接種　逾兩成半人選擇中國研發疫苗

 

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