新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:00)

本港周二（29日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月23至29日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:35報道：今增54宗確診 13為源頭不明
○油尖旺區
惠豐中心
滙豐中心2座
雅蘭中心1期
永安九龍中心
One Knutsford
北河街市政大廈
聯合廣場 百好名宴
好望角大廈 倫敦大酒樓
K11 Musea Afternoon Tea TEAROOM
○深水埗區
青山道334號 新華茶餐廳
○觀塘區
曉麗商場
鯉魚門市政大廈
官塘立成大廈地下 森戶
鯉魚門廣場 大快活、明星海鮮酒家
○九龍城區
晴朗商場
九龍城廣場
九龍城市政大廈
譚公道120號 陽光餐廳
○黃大仙區
慈雲山中心
大成街街市
牛池灣市政大廈
黃大仙中心南館 銀咖哩
黃大仙下邨熟食亭 醉和里
○西貢區
PopCorn
寶林街市
尚德商場
將軍澳中心
富康花園商場
The LOHAS 康城
新都城中心2期 海王漁港酒樓
翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚
○南區
利東商場 大家樂
香港海洋公園萬豪酒店
○東區
渣華道98號 功夫點心
○葵青區
葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃
新都會廣場 必勝客
新葵興廣場 美心 MX
○沙田區
新城市中央廣場
○元朗區
T Town
嘉湖新北江商場
置富嘉湖2期 彩逸皇宮
○屯門區
V City
新墟街市
○離島區
香港國際機場一號客運大樓
資料來源：衛生防護中心（截至12月29日）
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