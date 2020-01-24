港聞

2020回顧．一字記今年｜「悲」「慘」「攰」難免　「撐住」盼「否極泰來」 (08:27)

2020年，百感交集。以一字或一詞形容，不少人充滿愁緒，「悲」、「慘」、「攰」是許多人的心聲；「怒」、「倒退」、「崩壞」亦不少。時勢艱難，有人悲觀「明天會更壞」，有人勉勵「撐住」、「香港加油」，期盼「否極泰來」。

「用一個字/詞語形容2020年。」《明報》電子平台組編輯12月下旬透過訪問，facebookInstagram story收集網民的年度字詞，線上線下共有逾300人回覆。300多個回覆中，最多人答的是「慘」字、其次是「悲」，排第三是「怒」。

部分回覆精選如下：

彭小姐：撐住

宋小姐：（希望）否極泰來

Yacob：Zoom

Richard Tse：WFH（Work From Home）

Coco Hung：攰

劉小姐：明天會更壞

Sue：無力

Szema Chin：香港加油

Lok Lok：__ （隻字出唔到街 sorry）

Sammi Wong：逆境求生

Tiffany Kim：鹿（粵音：馬）

Ivan Yeung：荒謬絕倫

Louise Pang：黐線

Ginny Lau：悲

King-man Chan：頹

Sherry Lei：慘

Anson Cheong：倒退

Phoebe Kwan：Mask

Tak Yeung：崩壞

hbarrurcye：壓抑 

_phyllispotato_：空白

tam_ma_rine_：Dark

蕭先生：陰霾

Annie So：亂

M小姐：提心吊膽（驚中招）

Lo Kwok Biu：發瘟

．Sherry：

．Remi：多災多難

．Ping：距離

．Christina：經典

．La：

．袁醫生：

．朱先生：沮喪

．鄭先生：頹廢

．林小姐：灰爆

．wong：

2020回顧系列：

戴口罩感受｜出門口罩比銀包重要　「路人顏值提高」「呼吸自由嘅空氣並唔係必然」

國際圖輯｜全球抗疫一年　重塑生活新常態

大事記｜港區國安法後　不一樣的香港

相關字詞﹕2020回顧 回顧 口罩 戴口罩 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 編輯推介

上 / 下一篇新聞