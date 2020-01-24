2020回顧．一字記今年｜「悲」「慘」「攰」難免　「撐住」盼「否極泰來」 (08:27)

「用一個字/詞語形容2020年。」《明報》電子平台組編輯12月下旬透過訪問，facebook及Instagram story收集網民的年度字詞，線上線下共有逾300人回覆。300多個回覆中，最多人答的是「慘」字、其次是「悲」，排第三是「怒」。

部分回覆精選如下：

．彭小姐：撐住

．宋小姐：（希望）否極泰來

．Yacob：Zoom

．Richard Tse：WFH（Work From Home）

．Coco Hung：攰

．劉小姐：明天會更壞

．Sue：無力

．Szema Chin：香港加油

．Lok Lok：__ （隻字出唔到街 sorry）

．Sammi Wong：逆境求生

．Tiffany Kim：鹿（粵音：馬）

．Ivan Yeung：荒謬絕倫

．Louise Pang：黐線

．Ginny Lau：悲

．King-man Chan：頹

．Sherry Lei：慘

．Anson Cheong：倒退

．Phoebe Kwan：Mask

．Tak Yeung：崩壞

．hbarrurcye：壓抑

．_phyllispotato_：空白

．tam_ma_rine_：Dark

．蕭先生：陰霾

．Annie So：亂

．M小姐：提心吊膽（驚中招）

．Lo Kwok Biu：發瘟

．Sherry：愛

．Remi：多災多難

．Ping：距離

．Christina：經典

．La：忍

．袁醫生：困

．朱先生：沮喪

．鄭先生：頹廢

．林小姐：灰爆

．wong：累

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