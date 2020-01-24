2020回顧．一字記今年｜「悲」「慘」「攰」難免　「撐住」盼「否極泰來」 (08:27)

2020年，百感交集。以一字或一詞形容，不少人充滿愁緒，「悲」、「慘」、「攰」是許多人的心聲；「怒」、「倒退」、「崩壞」亦不少。時勢艱難，有人悲觀「明天會更壞」，有人勉勵「撐住」、「香港加油」，期盼「否極泰來」。
「用一個字/詞語形容2020年。」《明報》電子平台組編輯12月下旬透過訪問，facebook及Instagram story收集網民的年度字詞，線上線下共有逾300人回覆。300多個回覆中，最多人答的是「慘」字、其次是「悲」，排第三是「怒」。
部分回覆精選如下：
．彭小姐：撐住
．宋小姐：（希望）否極泰來
．Yacob：Zoom
．Richard Tse：WFH（Work From Home）
．Coco Hung：攰
．劉小姐：明天會更壞
．Sue：無力
．Szema Chin：香港加油
．Lok Lok：__ （隻字出唔到街 sorry）
．Sammi Wong：逆境求生
．Tiffany Kim：鹿（粵音：馬）
．Ivan Yeung：荒謬絕倫
．Louise Pang：黐線
．Ginny Lau：悲
．King-man Chan：頹
．Sherry Lei：慘
．Anson Cheong：倒退
．Phoebe Kwan：Mask
．Tak Yeung：崩壞
．hbarrurcye：壓抑
．_phyllispotato_：空白
．tam_ma_rine_：Dark
．蕭先生：陰霾
．Annie So：亂
．M小姐：提心吊膽（驚中招）
．Lo Kwok Biu：發瘟
．Sherry：愛
．Remi：多災多難
．Ping：距離
．Christina：經典
．La：忍
．袁醫生：困
．朱先生：沮喪
．鄭先生：頹廢
．林小姐：灰爆
．wong：累
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