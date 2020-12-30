2020回顧｜港區國安法後　不一樣的香港 (13:57)

6月30日 港區國安法生效

全國人大常委會通過「港區國安法」，並通過將之納入《基本法》附件三。港府同日晚上就《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》刊憲，法例分為6章共66條，晚上11時起實施。[詳情]

6月30日 香港眾志解散

黃之鋒、羅冠聰、周庭宣布退出香港眾志，眾志同日宣布解散。[詳情]

7月1日 國安法生效一日10人被捕

大批市民在警方反對七一遊行下，一如以往走上街頭。《港區國安法》生效不足一日，7月1日晚上10時有10人涉違反《港區國安法》被捕。[詳情]

7月2日 羅冠聰離港

羅冠聰向傳媒確認已離開香港，會專注國際連結、民間外交工作。[詳情]

7月2日 港府：「光復香港 時代革命」有港獨含意

特區政府嚴正聲明稱，「光復香港 時代革命」口號今時今日有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區法律地位、或顛覆國家政權的含意。[詳情]

7月3日 國安法首案提堂

一名男子涉於7月1日駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，在灣仔撞向執勤警員，被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪。案件由總裁判官蘇惠德處理，蘇官在庭上確認為處理危害國家安全犯罪案件的「指定法官」之一。[詳情]

7月3日 港區國安委成立

港府按《港區國安法》第12條成立維護國家安全委員會（港區國安委）。特首林鄭月娥任命警務處監管處長劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人，劉賜蕙宣誓就任。[詳情]

7月4日 公共圖書館覆檢書目

公共圖書館因應《港區國安法》覆檢書目，包括嶺南大學中文系前助理教授陳雲著作《香港城邦論：一國兩制，城邦自治，是香港生死攸關之事》。[詳情]

7月6日 港區國安法第43條細則 警可無手令入屋蒐證

《港區國安法》第43條實施細則刊憲公布，包括在特殊情況（如緊急情況）下，助理處長級或以上警務人員可授權其人員在無手令情況下，進入有關地方蒐證。警務處長如有合理懷疑，可在保安局長批准下，要求移除在電子平台發布的危害國家安全的信息。[詳情]

7月8日 國安公署成立

中央在香港設立維護國家安全公署，徵用香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店作辦公地點。[詳情]

7月8日 學校禁《願榮光歸香港》

教育局長楊潤雄表示，學校不得讓學生在校內奏唱或播放《願榮光歸香港》，當局及學校亦有責任制止學生拉人鏈。[詳情]

7月13日 六四集會煽惑集結案 13人提堂

警方首次禁止支聯會舉辦六四維園燭光集會，支聯會及後呼籲市民「遍地開花」自行悼念，常委亦到維園燃點燭光，及進入硬地球場範圍。警方以傳票檢控支聯會主席李卓人、副主席何俊仁，以及壹傳媒集團創辦人黎智英等13人「煽惑他人參與未經批准集結」罪，案件7月13日在西九龍裁判法院提訊。[詳情]

7月28日 戴耀廷被港大解僱

港大校委會決定即時解僱法律系副教授戴耀廷。戴耀廷晚上回應稱，辭退他的決定「並不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過代理人作出」，認為是標誌香港學術自由的終結。[詳情]

7月29日 警國安處拘4學生

警方國家安全處首次上門拉人，拘捕3男1女學生，涉嫌違反分裂國家罪及煽動他人分裂國家罪，被捕人包括已解散香港分部的學生動源前召集人鍾翰林。[詳情]

7月30日 12立法會參選人被DQ

時為第七屆立法會選舉提名期，12名非建制派人物，包括競逐連任的楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及梁繼昌，被裁定提名無效。[詳情]

7月31日 立法會選舉押後一年

特首林鄭月娥以新型冠狀病毒疫情為由，引用《緊急情況規例條例》，將原定2020年9月6日舉行的第七屆立法會選舉押後一年。[詳情]

8月6日 民主派24人控六四維園非法集結

警方向支聯會主席李卓人、前香港眾志秘書長黃之鋒等24人發通知，控告他們參與六四維園集會涉干犯「參與未經批准集結」罪，李卓人被加控一項「舉行未經批准集結」罪。[詳情]

8月7日 美制裁林鄭夏寶龍11官員 凍結資產禁交易

美國財政部公布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥、兩任警務處長、港澳辦主任夏寶龍等，稱遭制裁的官員制訂政策限制港人表達、集會自由及民主進程，要為香港自治程度下降負責。[詳情]

8月10日 警搜壹傳媒拘黎智英

警方以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪拘捕10人，包括壹傳媒創辦人黎智英及其兩名兒子、壹傳媒3名執行董事、「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤，以及前香港眾志成員周庭。[詳情]

8月17日 通識書教育局送審 部分刪三權分立論

有高中通識教育科出版社上載經教育局閱覽提供意見修訂的內容，本報比對5間的「今日香港」單元課本，其中4本原有內容均提及本港政治體制「三權分立」 ；普通法信奉「三權分立」原則。修改後，其中兩本刪走「三權分立」定義，另外兩本則提到，《基本法》沒有訂明特區政府的體制是「三權分立」，香港是「偏向行政主導」。[詳情]

8月23日 12港人扣深圳

廣東海警局在粵港東南面內地海域截獲一艘涉非法越境的快艇，拘捕12人，包括涉違反《港區國安法》的李宇軒，其餘亦涉反修例案件等。[詳情]

8月27日 7．21元朗事件 林卓廷被控暴動

民主黨立法會議員林卓廷被指與6名男子涉及7．21元朗事件暴動，在西九龍裁判法院提堂。[詳情]

9月6日 警國安處拘譚得志

警方國安處拘捕譚得志（快必），稱以《刑事罪行條例》第10條「發表煽動文字」採取行動，譚得志擺街站期間涉嫌發表的言論、文字引起憎惡、藐視政府。[詳情]

9月22日 警通例改傳媒定義 不承認記協

警方去信4個傳媒組織宣布修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，只包括已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒，不再承認香港記者協會及香港攝影記者協會會員證。[詳情]

10月1日 十一聚集 各區共86人被捕

網民在各區發起示威，大批市民聚集在銅鑼灣，部分人高叫口號，被指涉違《港區國安法》，警方全日在各區拘捕最少86人。[詳情]

10月6日 教局：教案85分鐘講獨 教師釘牌

教育局指出，一名被取消註冊的小學教師，設計的教案、教材及工作紙主題均與港獨有關，教案顯示課堂時間共有85分鐘。[詳情]

10月27日 尋美領館庇護前 鍾翰林遭國安拘捕

協助鍾翰林的居英港人組織Friends of Hong Kong稱，鍾早上計劃到美國駐港總領事館，希望尋求政治庇護，領事館未開門，他到對面的聖約翰大廈一間咖啡店等候，其間被捕。[詳情]

11月3日 查車牌報道7‧21 《鏗鏘集》編導被捕

曾就7‧21元朗襲擊事件製作兩集《鏗鏘集》專題報道的香港電台電視部編導蔡玉玲，被警方拘捕，涉及車牌查冊時作虛假陳述。[詳情]

11月5日 警國安處舉報熱線啟用

香港警務處國家安全處「國安處舉報熱線」啟用，市民可透過微信、電話短訊、專設電郵，舉報與國家安全相關的非緊急事情。[詳情]

11月9日 美再制裁4中港官員

美國公布制裁多4名中港官員：港澳辦副主任鄧中華、中央駐港國安公署副署長李江舟、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、國家安全處高級警司李桂華。美國國務院稱4人負責執行《港區國安法》，危害香港和平、安全及自治。[詳情]

11月11日 人大頒議員資格決定 港府DQ4人

全國人大常委會作出《決定》，4名立法會議員：公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、專業議政梁繼昌，經「依法認定」不符合擁護《基本法》和效忠特區，即時喪失議員資格（DQ）。[詳情]

11月12日 民主派15名立法會議員總辭

4名民主派立法會議員11月11日即時喪失議員資格，其餘15名民主派議員翌日總辭。[詳情]

11月18日 許智峯朱凱廸陳志全控侵害人身罪

民主派立法會前議員許智峯、陳志全及朱凱廸被警方拘捕，涉今年5月及6月立法會審議國歌法時潑臭液抗議，被控《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪及《侵害人身罪條例》「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪，案件提堂。[詳情]

11月21日 警首引資助分裂國家拘網台主持

網台主持人「傑斯」（原名尹耀昇）2月在個人頻道宣布發起「千個爸媽 台灣助學」眾籌，支援因反修例運動而到台灣的年輕人，他與妻子曾碧雲及助手利寶麗11月21日被捕，警方指3人涉嫌干犯「洗黑錢」罪，尹和利另同涉「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」。今次是警方首次引用《港區國安法》下的資助分裂國家罪。[詳情]

11月26日 通識科改革

教育局長楊潤雄表示，高中通識教育科（通識科）將會冠以新科目名稱、精簡課程內容、優化教材及考試安排，科目保持必修必考，公開試評核只有及格不及格。[詳情]

11月27日 林鄭月娥現金出糧

特首林鄭月娥接受香港國際財經台（HKIBC）訪問，被問到遭美國政府制裁後有否帶來不便，她說因為制裁，要停用銀行戶口，政府用現金出糧給她。[詳情]

11月30日 梁頌恆美國尋庇護

梁頌恆向本報承認，已於11月30日離港，翌日抵達美國，現身處華盛頓，將申請庇護。[詳情]

11月30日 考評經理：政治巨壓請辭

上屆中學文憑試（DSE）一條中日關係歷史科試題被取消，時任考評局評核發展部經理（歷史科）楊穎宇請辭，其後披露請辭是因龐大政治壓力。[詳情]

12月1日 有線新聞裁40人 觸發集體請辭

有線寬頻稱集團涉調職或裁減約100人，當中新聞部裁員40人，包括負責調查報道的《新聞刺針》全組及中國組助理採訪主任黃麗萍等，觸發中國組全組10人請辭，新聞部5名採訪主任級及11名記者即時辭職以示不滿。[詳情]

12月2日 譚得志案 交國安法指定法官處理

譚得志被控發表煽動文字等14罪，控方申請案件轉交國安法指定法官審理，區院首席法官高勁修以避免越權招致司法覆核而令案件延遲為由，下令將案件交由指定法官處理控方申請及爭議。[詳情]

12月2日 眾志三人判囚

前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，去年6月21日包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等3罪，3人早前認罪，裁判官12月2日判黃之鋒監禁13.5月、林朗彥監禁7個月，周庭囚10個月。[詳情]

12月3日 許智峯宣布流亡

許智峯透過facebook正式宣布流亡，退出香港民主黨，暫別香港。[詳情]

12月3日 國安官審欺詐案 黎智英被拒保釋還押

壹傳媒集團創辦人兼主席黎智英，與集團營運總裁周達權、行政總監黃偉強被指違反將軍澳工業邨租約，向管理工業邨的科技園隱瞞近1980萬元租金收入。3人同被起訴一項欺詐罪。案件由《港區國安法》指定法官蘇惠德審理，蘇官拒絕黎智英保釋申請。[詳情]

12月3日 國安法官蘇惠德收恐嚇

消息稱屬《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德的辦公室收到恐嚇電話，一名中年男子稱「炸死你、老婆、同你個仔」，警方接手調查。[詳情]

12月7日 中大遊行拘8人

中大11月舉行網上畢業禮期間，近百人在校內遊行，警方國家安全處12月7日拘捕8人，涉嫌參與未經批准集結，包括中大舊生楊子雋、觀塘區議員陳易舜及西貢區議員李嘉睿。[詳情]

12月7日 許智峯與家人銀行戶口被凍結

許智峯12月5日表示，自己及家人銀行戶口被凍結，6日在facebook稱有關戶口被解凍，7日接受查詢表示，他和家人已將存款轉移至安全地方，其後他再發現家人戶口被凍結。[詳情]

12月8日 民主派8人被捕

警方上門拘捕民陣召集人陳皓桓、民主黨立法會前議員胡志偉、立法會前議員朱凱廸、東區區議員徐子見等8名民主派中人，指控他們「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等。[詳情]

12月11日 黎智英加控勾結外國 立法後首宗

因欺詐罪正還押荔枝角收押所的壹傳媒創辦人黎智英，12月11日被警方加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，是《港區國安法》生效後首人被控以該罪名，案件12月12日提堂。[詳情]

12月18日 公務員部門首長宣誓

部門首長及屬於首長級薪級表第6點或以上的公務員，在政府總部宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。[詳情]

相關回應：

李家超：教界必有壞蘋果 國安委首要處理學校 (7月31日)

港府：美制裁卑劣 (8月9日)

林鄭：三權互制衡 非跟中央分權 (9月2日)

李家超：《港區國安法》立法後勾結外力行為大減 (9月12日)

華春瑩稱被扣港人圖分裂國家 (9月14日)

李家超：凍戶口為保護財產 無關政治 (12月11日)

2020回顧系列：

一字記今年｜「悲」「慘」「攰」難免 「撐住」盼「否極泰來」

戴口罩感受｜出門口罩比銀包重要 「路人顏值提高」「呼吸自由嘅空氣並唔係必然」

國際圖輯｜全球抗疫一年 重塑生活新常態