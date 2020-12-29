黎智英准保釋　官：控方證據未見很強 (23:01)

李官在判辭指出，就黎智英涉「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，控方指控黎智英在《港區國安法》生效前的言行，認為可視為背景資料，有助了解黎智英的行為和心態。不過，就控方舉出兩個黎智英涉違法的例子，即兩個在《蘋果日報》的訪談，李官稱當中的言論似評論或批評，多於向境外勢力請求。

至於欺詐罪，李官接納辯方所稱，涉此罪的被告通常可獲保釋，並認為控方現有證據暫未能清晰指出，黎智英旗下的蘋果日報印刷有限公司作為租客，是否有責任向地主科學園交代有將一部分地方租予力高顧問；又稱力高租用該地方的資料可在公開領域找到，削弱了控方指黎智英「不誠實」的程度。

李官另指出，黎智英早前一直遵守所有保釋條件，證據顯示他扎根香港。此外，法庭滿意黎智英提出的保釋條件，包括不得離開住所、交出1000萬元保釋金、不得在社交媒體發帖、不得發布文章和接受訪問等，認為足以確保他保釋期間，不會干犯危害國家安全或其他罪行，故決定批准黎智英保釋。

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