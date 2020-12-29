「第二代美國隊長」申保釋被拒　官：被告所喊口號不屬和平行使言論自由 (22:48)

判辭指出，資深大律師夏博義為被告申請保釋時，表示《港區國安法》第20條中「沒有使用武力的行為」意指嚴重非法行徑，例如攻擊國安部門的電腦；由於被告只是叫口號表達意見，屬「和平地主張分裂思想」，應獲批擔保。

李官反駁，第20條已列出分裂國家的行為，武力並非必要的控罪元素，認為夏博義對條文理解錯誤。李官強調，控方指稱被告多次叫喊「全民勇武」、「武裝起義」等口號，亦涉在訪問中說出較過火的言論，明顯不屬於和平行使言論自由。

對於夏博義表示被告獲保釋後不會再犯，李官質疑被告重犯風險高，因為他已經被捕6次，又在警方擔保期間重犯。李官稱，本案押後至明年2月再訊，如果短期內未排期開審，繼續將被告羈押或對他不公。

據《港區國安法》第20條，任何人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為之一的，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪。

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