患癲癇抑鬱男教師被斥「個腦有問題」　控校方校長殘疾歧視索賠33萬 (20:34)

申請人姓鄧，答辯人為柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校和時任校長詹潤屏。

入稟狀指稱，鄧於2018年9月8日到學校面試，當時已表明自己患有癲癇症、適應障礙症和抑鬱，同日下午獲通知聘用為文憑教師，任教英文，聘用期為2018年9月11日至2019年7月學年完結。

鄧於同年9月19日首個工作天向詹潤屏查問簽約事宜，惟他被責罵當日遲到4分鐘。兩日後詹潤屏在校內向鄧稱「一個專業嘅教師係唔可以遲到，遲到咗一次就係頂咗死罪，你日後改過都無用㗎。」

詹潤屏又改口稱，只聘用鄧任1或3個月代課教師，至於能否繼續聘用需視乎表現。鄧其後致電母親哭訴，惟詹潤屏向鄧母稱「明知個仔個腦有問題，你仲比佢教書！」。詹潤屏其後稱「學校嘅英文老師職位已經無咗，你下星期一唔使返去學校」，但沒給解僱信。

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