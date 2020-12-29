中大醫院下月6日啟用　住院病人須持新冠病毒陰性證明【多圖】 (21:37)

中大醫院有14層、佔地10萬平方米，共有516張住院及90張日間病牀、28間手術室、56間診症室及16個專科醫療中心。醫院將於明年1月6日起試業，預計首3個月提供普通科門診、專科門診、內視鏡服務及物理治療服務等，提供20張病牀，包括8張住院及12張日間病牀，預料6月可提供100張病牀。

中大醫院營運總監胡志遠表示，預計首3個月有15名駐院醫生，普通房的護士病人比例為1:8，單人房則1:4，預料10月會有25名駐院醫生，約100名護士提供服務。他又稱，首階段提供內視鏡等服務時，可能有行動不便的患者需要提前入院洗腸，或完成檢查後要過夜觀察，故需要提供小量住院病牀。

醫院試業期間會朝九晚六提供普通科門診服務，4月會延長至晚上8時，最早可於7月提供24小時急症門診服務。門診病人不須提供陰性檢測證明；醫院設兩間負壓診症室，若病人出現呼吸道系統病徵、或懷疑感染新冠病毒，都會獲安排到負壓診症室。

鑑於新冠病毒疫情持續，胡志遠稱院方曾向醫管局及政府表達可接收「step down」確診患者，亦即接近康復、但有醫療需要的病人，他稱部分患者未必適合入住社區治療設施，中大醫院正改裝兩層病房以加裝負壓設施，預計明年第一季完成，但病人數目及類型、何時開始、以及形式等，仍在商討階段。

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