六旬退休漢旺角舞鐵鋤缺席聆訊被通緝　官裁罪成判囚1年 (19:39)

案件於西九龍裁判法院裁決。報稱退休的被告朱木源（63歲）被控於去年8月6日，在旺角通菜街近水渠街一帶攜有一把鐵鋤。

裁判官林子勤裁決稱，他信納全部證人的供辭，亦接納將新聞片段呈堂。相反，他不接納被告持鋤頭用作自衛之說，因他遇上危險理應駕車離開，而不是持鋤頭四處遊蕩，裁定當日被告在太子站外持鋤頭追趕途人，其間以鋤頭鋤地，並在接受記者訪問時聲稱「鋤呢班搞我哋生活嘅人」。

林官續稱，被告故意攜帶鋤頭到示威現場，明顯帶有目的，如他所言為了襲擊擾亂其生活的人，有傷人意圖；而他亦實際使用了鋤頭，向途人揮舞，遂加重刑罰，判他監禁1年。

其他報道：西灣河中槍學生周柏均控阻差 辯方索《警察通例》 明年3月23日再訊

其他報道：六旬漢性侵親女判囚9年3個月上訴 強姦罪獲撤改判囚7年

其他報道：賢學思政召集人稱被國安處指已觸犯國安法 「會堅持主張、繼續辦街站」