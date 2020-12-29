新冠肺炎｜多幢疫廈疑涉喉管播毒　工程師學會倡設渠務工程人員註冊制度 (19:08)

香港工程師學會會長源栢樑表示，本港樓宇結構複雜，大部分是多層樓宇，加上疫情揭示多次疑喉管傳播，本港有需要設立相關渠務工程人員註冊制度，確保正確維修及安裝渠管，若有錯失可追究相關人員，有阻嚇作用。

英國特許水務工程師學會香港分會會長李錦皇表示，本港市民維修多找樓下相熟水喉匠，但質素參差，曾有報道稱有人沒有將坐廁接駁氣喉，這些維修工程難以監管。雖然外國沒有為渠務工程人員設立獨立的註冊工人制度，但外國要求供水及排水維修人員註冊，而本港則缺少排水的渠務註冊制度，希望港府能完善制度。

李錦皇續稱，沙士之後，部分私人發展商的住宅項目分開地台去水管與糞渠，減低糞渠中的病毒影響其他喉管，建議日後的住宅大廈仿效相關設計。

新冠肺炎 相關報道：

今增53宗確診14宗源頭不明 榮瑞樓、藍石樓須強檢 同幢兩周兩單位現無關連個案將發強檢令

東區醫院59歲男病人離世 港累計143死

紅磡分區雜項調查小隊女警初步確診

聯合醫院2D病房71歲女病人離世 港累計142死