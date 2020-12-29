新冠肺炎｜多幢疫廈疑涉喉管播毒　工程師學會倡設渠務工程人員註冊制度 (19:08)

新型冠狀病毒疫情揭示多幢大廈疑似喉管播毒。多個工程師學會今日（29日）舉行記者會，建議政府建立渠務工程人員註冊制度、規定住宅大廈將地台去水管與糞渠分開、天台通風管應高於屋頂2.5米或置於天台中間，從維修及設計方面減低喉管播毒風險。
香港工程師學會會長源栢樑表示，本港樓宇結構複雜，大部分是多層樓宇，加上疫情揭示多次疑喉管傳播，本港有需要設立相關渠務工程人員註冊制度，確保正確維修及安裝渠管，若有錯失可追究相關人員，有阻嚇作用。
英國特許水務工程師學會香港分會會長李錦皇表示，本港市民維修多找樓下相熟水喉匠，但質素參差，曾有報道稱有人沒有將坐廁接駁氣喉，這些維修工程難以監管。雖然外國沒有為渠務工程人員設立獨立的註冊工人制度，但外國要求供水及排水維修人員註冊，而本港則缺少排水的渠務註冊制度，希望港府能完善制度。
李錦皇續稱，沙士之後，部分私人發展商的住宅項目分開地台去水管與糞渠，減低糞渠中的病毒影響其他喉管，建議日後的住宅大廈仿效相關設計。
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