民研調查：林鄭評分29.7　44%受訪者給0分　市民快樂淨值現新低 (18:15)

香港民研在12月18至22日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1014名香港居民，結果顯示林鄭月娥最新評分為29.7，是2020年10月以來的新低，有44%受訪者給她0分，其支持率為18%，反對率為69%。

調查結果顯示，特區政府表現的最新滿意率為17%，不滿率60%，最新滿意率淨值為負43個百分點，平均量值為2.1分，即整體上接近「幾不滿」。市民對特區政府的信任淨值度較上月調查下跌8個百分點至負27，但變化未超過抽樣誤差。而市民對現時政治、民生及經濟狀況的滿意淨值分別為負50、負51及負59個百分點，數字與上個月比較分別不大。

至於市民新年願望的內容，與社會相關的從高位大幅回落至49%，與個人相關的則從低位顯著回升至22%，與世界和平或友愛相關的佔7%。

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