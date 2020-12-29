新冠肺炎｜兩護士初步確診　佛教醫院、聯合醫院2D病房工作 (17:37)

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（29日）在疫情記者會表示，香港佛教醫院及聯合醫院2D病房分別再多一名護士初步確診。
佛教醫院初步確診的女護士於12月24日作檢測呈陰性，昨（28日）發燒不適及初步確診，她早前曾照顧確診病人，以及為病人採集深喉唾液樣本，工作時有戴口罩及手套，但沒戴上面罩。由於當時與病人接觸的時間非常短暫，故該病人確診後，女護士並無被列為密切接觸者，該病房已暫停接收新症。
該護士於病毒潛伏期間曾與5名同醫院同事，以及與另外5名不同醫院的同事用膳。佛教醫院共5名醫護人員被列密切接觸者，檢測結果全為陰性，該5人均有穿戴合適防護裝備，沒病人受影響。至於另外5名不同醫院同事分別來自兒童醫院 、東區醫院、仁濟醫院、伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院，5人全被列密切接觸者，須檢疫。
另外，聯合醫院2D病房再多一名護士初步確診，該護士早前曾照顧確診病人，會接受檢疫。
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