中大中國研究服務中心主任否認校方「肢解」　重組助藏品電子化 (18:39)

中心創於1963年，收藏中國近代國情研究相關資料供全球學者使用，亦舉辦研討會、紀錄片放映會等學術活動。中心聯席主任趙志裕稱，部分中心收藏的舊報紙開始霉爛、油墨變模糊，前任主任已提出將館藏數碼化，惟以中心的人力及財力，無法完成館藏數碼化及後續管理工作。他又說，中心現隸屬中國文化研究所，研究人員需由研究所聘任，行政程序「論盡」。

趙志裕稱中心重組後，海外學者不必親臨中大，在網上就能閱覽中心藏品。他又引述日後負責中心學術活動的中國文化研究所稱，中心過往舉辦的交流活動可繼續進行。他表示，明白在現時政治環境，中心的重組計劃會被過分解讀，重申校方從學術發展角度出發，冀便利海外學者，否認重組是「肢解」中心。

中大現設當代中國文化研究中心、中國歷史研究中心等多個中國研究相關機構，中大常務副校長陳金樑說，校方將逐一檢討有關機構，冀能有效運用資源，並讓機構發揮協同效應。