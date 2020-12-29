六旬漢性侵親女判囚9年3個月上訴　強姦罪獲撤改判囚7年 (17:27)

案情指出，被告曾7次性侵犯親女，包括被告「用手指篤入」和「用舌滑舔入」親女的下體、強迫親女口交等，其中4項非禮及1項強姦罪被當時的陪審團裁定有罪。

上訴一方爭議將被告強姦罪定罪的唯一一宗事件，與其餘4宗以非禮罪將被告入罪的事件相比，相關證據完全一樣，連辯方說法亦沒有分別，但陪審團卻只裁定其中一宗事件強姦罪成，認為陪審團的裁決不一致。

上訴庭接納上訴方說法，同意該不一致的裁決已達「完全不能被合理解釋」的程度，根據案例上訴庭必須介入，裁定有關的強姦罪定罪不穩妥，必須撤銷，但由於陪審團是相信和肯定其親女被侵犯，才會把被告定罪，所以必須改判為非禮罪。

上訴庭指出，原審法官忽略了本案某些加刑因素，如被告與事主為親父女等，而涉及兒童的性侵案件，法庭其實早已趨向重判，以本案而言，最少應以4年為每罪的量刑基準，整體刑期不應少於7年，故此改判總監禁刑期為7年。

其他報道：鍾翰林辱國旗非法集結罪成 判囚4個月

其他報道：雷頌德秘書6偷竊1虛假文書罪成 涉款248萬還押周四判刑

其他報道：小學教師林麗棠校內墮斃 教師作供：校長領導評分低 與教師關係「唔係好理想」