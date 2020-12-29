警破21宗網購騙案拘5騙徒　涉款15萬元 (16:42)

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，東九龍總區刑事部聯同觀塘、黃大仙、秀茂坪及將軍澳警區於昨日（28日）及今日（29日）展開代號「衝焰」行動，於全港各區拘捕3男2女（21至46歲）網購騙案騙徒。

其中被捕的30歲男子報稱場務助理，有案底，與今年10月至11月期間7宗遊戲機網購騙案有關，共騙走37,460元。另一名21歲被捕男子報稱學生，與今年5至6月期間9宗古幣網購騙案有關，共騙走85,520元；46歲被捕女子報稱主婦，與今年5至7月期間1宗口罩騙案有關，共騙走1900元；32歲被捕男子報稱銷售員，與今年6至7月期間3宗電子器材騙案有關，共騙走12,250元；27歲被捕女子報稱銷售員，與去年12月期間1宗餅券騙案有關，共騙走7000元。

案中21名事主年齡介乎15至60歲，損失1000元至15,500元不等，其中單一損失最多的事主為一名17歲少女，她透過社交平台向騙徒購買英女王頭像古幣，轉帳15,500元到對方戶口，惟對方一直沒有現身交收。

警方稱5名騙徒沒有直接關連，但犯案手法相似，同樣透過社交媒體登出廣告，聲稱以比市價低的價錢出售貨品來吸引顧客，再要求事主把款項轉帳到指定戶口，收款後多番推遲發貨，繼而失去聯絡。