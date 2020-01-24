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新冠肺炎｜今增53宗確診14宗源頭不明　榮瑞樓、藍石樓須強檢　同幢兩周兩單位現無關連個案將發強檢令 (16:45)

截至今日（29日）凌晨零時，本港新增53宗新型冠狀病毒確診個案，50宗屬本地感染，當中14宗為源頭不明；36宗與早前個案相關；其餘3宗為輸入個案，從印尼及南非抵港。另有約40宗初步確診。

瀝源邨榮瑞樓、坪石邨藍石樓須強檢

食物及衛生局副局長徐德義在疫情記者會表示，近日確診個案數字雖有少許回落，但仍未現持續下降趨勢，政府經檢討後認為有需要擴大「需檢必檢」範圍，截斷病毒社區傳播鏈，決定若同一大廈中過去兩周內有兩個單位發現無關連的確診個案，政府將會發出強制檢測公告。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，瀝源邨榮瑞樓今增一宗確診個案，再多一個單位受影響，因應政府新強制檢測決定，瀝源邨榮瑞樓居民須強制檢測；另坪石邨藍石樓有3個單位受影響，居民亦須接受強制檢測。

張竹君指出，今新增初步陽性個案中，其中3宗為黃大仙彩雲邨豐澤樓居民，3人來自兩個單位，其中一個單位有兩名確診者，當中一人在12月24日發燒，其家人在12月25日咳嗽，兩人沒有求診，至昨日（28日）到檢測中心檢測；另一單位有一名確診者，昨日輕微咳嗽及到檢測中心檢測。

部分本地個案：

個案8720：83歲女子，九龍灣雅麗氏何妙齡那打素護養院院友，12月28日交樣本，無病徵，自今年1月起沒有探訪者前來探望，最近兩個月並無外出，可能屬院內感染。張竹君表示，九龍灣雅麗氏何妙齡那打素護養院4樓或有隱性傳播，除早前13名院友，其餘同層43名院友須送檢疫。

部分輸入個案：

個案8686：36歲女子，印尼抵港外傭，12月11日坐CX796到港，最初在銅鑼灣一酒店檢疫，14天檢疫完畢後，12月25日到旺角作身體檢查及前往將軍澳僱傭公司，入住青衣的香港永倫800酒店；12月27日到社區檢測中心檢測，結果呈陽性

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