賢學思政召集人稱被國安處指已觸犯國安法　「會堅持主張、繼續辦街站」 (16:57)

賢學思政今（29日）召開記者會，交代4名成員上周五（25日）到旺角警署報到期間，被「警務處國家安全處」人員查問。召集人王逸戰表示，警方問及組織理念及資金來源，以及是否支持港獨；警方又稱他的行動已觸犯《港區國安法》，要求他不能再說任何有關港獨的言論，稱日後或會直接拘捕他。王逸戰稱會堅持主張，繼續舉辦街站，促進香港民主化。
賢學思政發言人朱慧盈補充，警方指控組織背後有「金主」，她強調組織沒有收取來源不明資金，譴責警方的失實指控。另外，警方特別提到他們曾於荃灣及銅鑼灣所設的街站，舉例10月在荃灣設街站，王逸戰曾舉起一面「黃黑旗」，稱「這是香港未來的國旗」。
朱慧盈認為，「光復香港 時代革命」不具港獨思維，組織是「本土派」，旨在加強港人的本土歸屬感，強調並非宣揚港獨，不認為組織觸犯國安法。
另外，王逸戰表示，警方稱自去年開始監視他，查問期間曾取出一疊厚資料，內裏詳列他過往的言行，包括「光復香港 時代革命」、「重光」、「港獨」，及有關「革命」的言論，均涉違國安法。王逸戰又稱自上周五報到後，國安人員不時透過WhatsApp聯絡他，舉行今日的記者會前，國安人員着他不要犯法，說自己「好言相向，年輕人，路是自己走出來的，自己選擇吧」。
其他報道：2020回顧．戴口罩感受｜出門口罩比銀包重要 「路人顏值提高」「呼吸自由嘅空氣並唔係必然」
其他報道：12港人扣內地｜10港人審訊擇日宣判 鹽田法院稱「被告人親屬旁聽」 家屬稱被拒旁聽批「秘密審訊」