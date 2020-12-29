賢學思政召集人稱被國安處指已觸犯國安法　「會堅持主張、繼續辦街站」 (16:57)

賢學思政發言人朱慧盈補充，警方指控組織背後有「金主」，她強調組織沒有收取來源不明資金，譴責警方的失實指控。另外，警方特別提到他們曾於荃灣及銅鑼灣所設的街站，舉例10月在荃灣設街站，王逸戰曾舉起一面「黃黑旗」，稱「這是香港未來的國旗」。

朱慧盈認為，「光復香港 時代革命」不具港獨思維，組織是「本土派」，旨在加強港人的本土歸屬感，強調並非宣揚港獨，不認為組織觸犯國安法。

另外，王逸戰表示，警方稱自去年開始監視他，查問期間曾取出一疊厚資料，內裏詳列他過往的言行，包括「光復香港 時代革命」、「重光」、「港獨」，及有關「革命」的言論，均涉違國安法。王逸戰又稱自上周五報到後，國安人員不時透過WhatsApp聯絡他，舉行今日的記者會前，國安人員着他不要犯法，說自己「好言相向，年輕人，路是自己走出來的，自己選擇吧」。

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