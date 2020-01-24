雷頌德秘書6偷竊1虛假文書罪成　涉款248萬還押周四判刑 (16:20)

被告鄭嘉欣（38歲）被控6項偷竊及1項使用虛假文書副本罪。控罪指出她於2012年1月5日至2013年9月2日期間，向渣打銀行出示雷頌德預先簽署的存款單和以兌現支票的形式，將雷頌德私人戶口及其名下公司戶口的資金轉走，涉及80次交易，涉款逾248萬元。

法官李慶年在裁決時指出，被告辯稱她早前為雷頌德墊支款項，惟單看6項控罪的轉帳款項就超過140萬元，被告每月要墊支近16萬元，以她1.3萬元的月薪，再要每月動用10多萬元的積蓄是不可能。

李官說，雷頌德供稱為免錯怪好人，案發時先索取相關文件才透過律師報警，接納其證據可信可靠。李官續說，被告稱有一本「流水簿」記下為雷頌德墊支的帳目，累積一定金額後會要求雷頌德開支票，惟被告稱被誣衊時從未用來以示清白，加上辯方盤問雷頌德時亦無提及「流水簿」，故認為被告謊話連篇，屬「後期堆砌的說法」，最終裁定被告罪名成立。

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