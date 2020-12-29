鍾翰林辱國旗非法集結罪成　判囚4個月 (16:28)

學生鍾翰林（19歲）被控於去年5月14日在立法會綜合大樓指定公眾活動區，聯同其他不知名者，公開及故意以玷污方式侮辱國旗；並在同日同地參與非法集結。

裁判官黃雅茵早前裁決稱，被告將國旗連同旗杆扯下，及後拿着國旗及斷杆跑開，先屈膝折斷旗杆，再跳起拋走國旗，故裁定被告有意玷污及侮辱國旗；至於被告在搶得國旗前，曾聯同一名橙衣男子與一名戴太陽帽女子爭奪國旗，認為3人爭國旗有共同目的，使人擔心社會秩序及安寧遭擾亂，裁定被告參與非法集結罪成。

官：被告抛走國旗行為具侮辱性

針對侮辱國旗罪，黃官表示立法會當日舉行修訂《逃犯條例》會議，不少人在案發地點示威，被告主動伸手扯斷旗杆上的國旗，又跑到空曠地方抛走國旗，讓更多人看見其動作，行為具相當侮辱性。黃官指出，被告搶去屬於「保衛香港運動」的國旗，加重案情嚴重性，不過事發時間不長，而且被告無預謀，認為本案比起「羅敏聰侮辱國旗案」的情節輕微。

至於非法集結罪，黃官表示被告伙同另外兩人搶奪國旗，涉及集結規模較小，亦無證據顯示他們有預謀犯案。黃官形容當日的暴力程度不算輕微，惟現場無人受傷，只有旗杆被截斷，而且便衣警和保安沒有制止事件，故比起同類案件，本案構成的威脅不算高。

官：非法集結罪影響深遠不容忽視

黃官提及，判刑另一考慮為「保衛香港運動」成員在國旗被搶後作出激烈回應，更有人用旗杆打示威者。黃官最終分別以監禁3個月為兩罪的量刑起點，由於非法集結罪「影響更深遠，引致的暴力不容忽視」，僅將兩個月監禁同期執行，被告總刑期為4個月。

辯方呈上被告母親、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人的求情信，指出被告從小父母離異，經常搬家，但他仍會定期探望母親，以及照顧有中度弱智和自閉的胞弟，是一個負責任的人。

其他報道：西灣河中槍學生周柏均控阻差 辯方索《警察通例》 明年3月23日再訊

其他報道：六旬漢性侵親女判囚9年3個月上訴 強姦罪獲撤改判囚7年

其他報道：賢學思政召集人稱被國安處指已觸犯國安法 「會堅持主張、繼續辦街站」

其他報道：終院周四處理律政司上訴黎智英保釋 3法官審理包括馬道立