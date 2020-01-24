小學教師林麗棠校內墮斃　教師作供：校長領導評分低　與教師關係「唔係好理想」 (15:15)

任教資訊科技科的教師蔡傳康供稱，他知道林麗棠有情緒病。至於前校長羅婉儀，他形容她勤奮，在公事上進取，想維持學校在區內的競爭力，希望短時間見到成效，與教師的關係「唔係好理想」。他又提到，每年學校有一份持份者問卷，其中對「校長專業領導」的評分較低。

羅婉儀接受盤問時稱「之前有家長投訴，好大件事，我陪咗你成個月渡過難關，你記唔記得呀？」蔡傳康聞言後回應「呢個問題好似同研訊無關」，死因裁判官亦叫停了羅婉儀的發問。

副校長蔡淑萍其後在庭上作供，她於1996年認識林麗棠，3年後與她一同加入李東海小學，知道林麗棠有情緒病。事發前一天，她看到林麗棠在學校哭，向她提出要求早退，相信林麗棠因交流團漏發通告的事感到不開心。

蔡淑萍稱，以往羅婉儀召見林麗棠時她偶然會在場，指出「我在場一齊傾嘅時間唔多，但感覺一定唔會舒服」。代表死者家屬的大律師指出，自羅婉儀上任後，幾乎每年都有對她的匿名投訴，蔡淑萍表示她知悉此事，亦知道問卷中對「校長專業領導」的評分是所有項目中最低。聆訊下午續。

小學教師林麗棠校內墮斃 死因研訊：

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