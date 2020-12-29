女售貨員認轉發開槍警信息　判監21日緩刑1年 (15:00)

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辯方為被告姚家瑜（23歲）求情時指出，她中三輟學，但最近重拾學業，希望可成為護士；而當時被告因一時衝動，被仇恨遮蔽，才一時忘記禁制令正生效，而她在被捕後與警方非常合作，有解鎖她的兩部電話及讓警方查閱涉事信息，並指出她後來亦遭到起底，深知箇中滋味，承諾此後網上發帖及留言時會三思，不會再犯，望法庭可讓被告自簽守行為。

法官高浩文指出，儘管是次案情較輕，但不認為可透過守行為方式處理，亦同意控方所指，該帖文內要求他人不要轉發的警告，實為用上諷刺手法呼籲他人轉發的方式，法庭須更正以為就此可逃避刑責的觀念，故此量刑起點須為監禁，不過基於被告有悔意，並已汲取教訓，同時期望被告可成為一個對社會有貢獻、負責任的人，以及當上護士，決定判處緩刑，並按她的月入頒令須付1000元訟費。

案情指出，有警員去年11月11日在西灣河開槍，被告當日早上近11時，在Telegram群組「SUCK公海」內轉發一個信息，內含該警員住址及其妻電話號碼，並標示為「最緊要」，又寫上「我警告你地唔好再post以下既資料，係剛剛開真槍個位正義警察叔叔，同埋佢屋企人既⋯⋯呢個都唔可以再傳啦，拜托高抬貴手」。警方事後按該帳戶連上的電話號碼，得悉被告身分及拘捕她。

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