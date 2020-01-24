12港人扣內地｜12港人關注組：家屬接官派律師來電稱明早10時半宣判 (14:01)

被捕人李子賢的母親向本報證實，早上確實有官派律師致電聯絡，對方聲稱「你兒子上庭表現好好，知道你們父母好擔心」。該名律師表示，將於這一兩日有進一步消息，李母稱留意到其他家屬收到消息指明早10時半宣判，她追問下對方始承認，她批評對方「不追問也不講」。

另一被捕人黃偉然的母親表示，媳婦今早10時許收到官派律師來電，通知明早10時半宣判。黃母表示「希望今次（當局）講嘅嘢係真啦，唔好食言，唔好再戲弄我哋。」被問到會否要求港府派員陪同探訪，確保安全，黃母說：「對香港政府無希望，玩咗足足4個月，都係要靠自己」。見到兒子時第一句希望說什麼？她說：「當見到兒子，首先會檢查他的四肢、手腳，再檢查眼神，留意他的精神狀態。」她解釋，很擔心兒子被囚時遭虐打，故要先檢查。

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