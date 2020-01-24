周梓樂死因庭｜專家列6原因周梓樂或誤以為3樓矮牆外有行人路　跨越矮牆遇事 (14:18)

周梓樂去年11月4日凌晨被發現倒臥2樓，閉路電視拍到他最後在3樓出現，之後有8秒消失在鏡頭範圍內。

鄭郁棋列出6個原因，解釋周梓樂可能誤以為3樓矮牆外有行人路，所以自行跨越矮牆：

（1）3樓矮牆外貌與2樓相似，尤其是兩層都有裝飾鐵欄，會引人誤會

（2）當日不少黑衣人跨越矮牆

（3）如果周梓樂在關鍵8秒內行去矮牆，與之前的步速脗合

（4）3樓矮牆有1.2米高，跨過後未必能回頭

（5）一名白衫男子曾翻過同一幅矮牆，間接證明周梓樂或做出相似動作

（6）周梓樂遇事前，閉路電視不見3樓有其他人的身影

對於白衫男子曾跨過同一幅矮牆，庭上播片顯示他在事發後約一小時、即凌晨1時59分一邊用手機，一邊行走，之後突然單手撐起身體，跨過下方中空的矮牆，最後捉緊牆身，輾轉爬回矮牆內。鄭郁棋看畢表示「佢好好彩，（如果反應）慢多0.2秒，又跌多一個落去」。

死因裁判官問到，假設有人在3樓襲擊周梓樂，要如何施襲及逃走才能避開所有鏡頭。鄭郁棋表示，該人可能要在矮牆附近的泊車位準備施襲，可能打暈周梓樂後就舉起身體抛下去，要在短時間內施襲「聽落去好似難啲」。鄭郁棋又稱，2006年尖沙嘴槍擊案中，休班警員徐步高事前知道同袍何時簽到才能作伏擊，但周梓樂遇事前一直在2樓徘徊，無法估計他何時前往3樓；而且閉路電視的旋轉周期不定，就算施襲者熟悉停車場結構及鏡頭分佈，都不容易避開鏡頭。聆訊本周四（31日）續。

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