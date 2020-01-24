12港人扣內地｜英國加拿大關注被扣港人被「秘密審訊」　促中方按國際人權標準公平審訊 (13:35)

12名港人涉嫌偷渡被廣東海警拘捕，其中10人被起訴，案件昨午（28日）於深圳市鹽田區人民法院審理，法院傍晚發通報表示「擇期宣判」。家屬無法到場旁聽，昨亦有歐美多國外交人員被拒進入法院。英國外相藍韜文發聲明，表示深切關注深圳「秘密審訊」12名港人，呼籲中國恪守法治，審訊過程要公平和透明。另外，加拿大政府亦表達關注，促請中國根據國際人權標準，進行審訊。14:01報道：12港人關注組：家屬接官派律師來電稱明早10時半宣判
藍韜文在聲明表示，深切關注深圳「秘密審訊」12名港人，而當局僅在開審前3日作出通報，英國與多國外交人員試圖聽審，但遭拒絕進入法院。他又指出，被告沒有機會接觸他們所選擇的代表律師，令人非常質疑在中國大陸能否獲得法律意見。他呼籲中國要恪守法治，審訊過程要公平和透明，符合國際人權法的要求。
中國駐英國大使館發言人回應記者提問時，指英方言論罔顧事實、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人指出中國是法治國家，有法必依、違法必究，並敦促英方立即停止干涉香港事務、中國內政及司法主權。
此外，加拿大全球事務部轄下的外交政策Twitter帳戶（Foreign Policy CAN），亦發帖表示深切關注12名港人在深圳遭「秘密審訊」，並敦促中國當局根據國際人權標準，按照正當程序和司法透明度進行審訊。