12港人扣內地｜英國加拿大關注被扣港人被「秘密審訊」　促中方按國際人權標準公平審訊 (13:35)

藍韜文在聲明表示，深切關注深圳「秘密審訊」12名港人，而當局僅在開審前3日作出通報，英國與多國外交人員試圖聽審，但遭拒絕進入法院。他又指出，被告沒有機會接觸他們所選擇的代表律師，令人非常質疑在中國大陸能否獲得法律意見。他呼籲中國要恪守法治，審訊過程要公平和透明，符合國際人權法的要求。

中國駐英國大使館發言人回應記者提問時，指英方言論罔顧事實、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人指出中國是法治國家，有法必依、違法必究，並敦促英方立即停止干涉香港事務、中國內政及司法主權。

此外，加拿大全球事務部轄下的外交政策Twitter帳戶（Foreign Policy CAN），亦發帖表示深切關注12名港人在深圳遭「秘密審訊」，並敦促中國當局根據國際人權標準，按照正當程序和司法透明度進行審訊。

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