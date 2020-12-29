關愛基金推次輪「N無津貼」　下周一起接受申請 (12:45)

2021年的「N無津貼」受惠對象、受惠資格及津貼金額與2020年相同，曾受惠於2020年項目的合資格住戶也可再次受惠。羅致光表示，首輪津貼有11.3萬申請，目前6.4萬申請已經審批完成並已批出資助。

秘書處明年1月開始，會按住戶人數及2020年項目獲發津貼的先後次序向舊申請住戶發出確認符合受惠資格通知信，舊申請住戶需要填妥回條，在2021年5月31日或之前交回，若要更新住戶資料或受惠成員有變，則需遞交相關證明文件或填寫新的表格。新申請住戶方面，則同樣需要在明年1月4日至5月31日前遞交申請表。

明年第三季將有另兩項資助

羅致光表示明年第三季將會有另外兩項資助，包括預期第三季運房局將會推行為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，每月提供現金津貼，以及將放寬非公屋、非取得生活津貼的人在申請在職家庭津貼時的資格，詳情稍後公布。基於此兩項資助預計將涵蓋「N無津貼」受惠，未來數年應該不會再有N無津貼，計劃也不會恆常化。

羅致光表示，服務單位及關愛基金秘書處約需兩個月處理及安排發放津貼，除審批外，還要抽樣調查申請人是否非公屋及非綜援住戶。他又稱，基於過往經驗，若兩次津貼計劃申請時間靠近，舊申請人通常會再次申請，多了符合資格的低收入的人，故預計本次津貼申請人數會比首輪多。

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