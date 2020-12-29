新冠肺炎｜前線醫護批院方中層限用裝備　斥醫管局卸責 (10:32)

醫管局昨公布醫院最新防護措施，要求醫護人員對病人進行口部護理、清潔及餵食程序時除了要帶外科口罩外，另要帶護目鏡、保護衣、面罩、手套等。

劉凱文今於港台節目表示稱，很多時候不是前線醫護不想戴裝備，而是中層人員經常要限制前線醫護的裝備使用量，亦以行政措施阻撓。他表示總部指引為「應用就用」，而裝備數量亦足夠，故不明白為何中層人員要妨礙前線人員使用裝備。

劉凱文又指出即使現時收緊指引，但個別醫院的中層人員亦會違反，而且除口部護理、餵食等工作，有不少近身護理如扶抱病人、洗澡等工作都有感染風險，故質疑醫管局收緊指引未必能協助前線人員，指引亦有待釐清。

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