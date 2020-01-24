深水埗主教山配水庫｜羅馬式柱群曝光市民慕名而來　8人遭警票控違限聚令　市民促政府保育 (12:20)

本報今早（29日）到主教山了解，發現有警員在配水庫一帶巡邏，涉事地盤內有工人看守禁止遊人進入。

已退休的陳先生今早特意從沙田慕名而來，雖然未能一睹遺迹廬山真面目，但稱封場禁止遊人進入可減低對配水庫的破壞，認為是好事。他稱昨日看到相關新聞時感驚喜，認為政府有必要保育相關遺迹，「唔安全咪整到佢安全囉，補償畀工人咪再傾囉」。

居於深水埗的黃先生今早亦偕妻子登山「打卡」，對未能進入工地感失望。他稱自己居於深水埗多年，一直不知道配水庫存在，至昨日留意到相關新聞，遂專程來觀賞，認為政府必須考慮如何保育配水庫。

硬闖工地的市民fey fey表示，她昨日專程來「朝聖」，認識數名同樣欲朝聖的市民，便一起硬闖工地。她稱眾人很快被工人趕出配水庫，但自己仍拍下了配水庫內部情況，形容內部壯觀如羅馬鬥獸場。

水務署昨晚表示，已暫停地盤重整工程，古蹟辦昨已派員初步視察，按既定機制詳細研究和評估，探討其後跟進工作。根據水務署今年5月提交深水埗區議會的文件，配水庫工程於6月開展，工期10個月，但無提及羅馬柱的設計。

事件至昨日由facebook歷史專頁上載多幅圖片而曝光，引起公眾關注。昨日現場所見，配水庫上蓋已被鑿開一個大洞，並佈滿石塊，水務署未有交代有多少石柱已被拆毁。

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