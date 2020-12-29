違泊車阻巴士行駛情況嚴重　九巴違泊黑點巴士站貼告示　籲乘客反映 (09:42)

新型冠狀病毒疫情期間，餐廳外賣服務大受歡迎。九巴區域經理—車務（市區）黃裕廷說，疫情期間較多送外賣的電單車停在巴士站附近等候領取食物。這些電單車及貨車違規上落貨、車輛違泊等，均會阻塞道路。黃裕廷說，道路受阻增加巴士行車時間、巴士無法靠站停泊上落客，乘客與車長或因此易起小紛爭。

九巴在今年7月至8月，派人統計違泊情况，發現黑點之一是觀塘的開源道。黃裕廷說，該處有較多私家車及的士停泊，原本3線行車只剩一線，以致有巴士曾在晚上繁忙時間，耗上95分鐘才由觀塘市中心經開源道駛回觀塘碼頭巴士總站，比平時多花個半鐘。九龍東的偉業街亦屬違泊黑點，有巴士由藍田站經上址駛至九龍灣商貿區，車程達50分鐘，比原定時間延長一倍。

為改善問題，九巴最近在100個違泊黑點的巴士站張貼告示，呼籲乘客倘發現有違泊車輛阻礙巴士，可致電九巴顧客熱線，公司派專人接聽電話後，會盡快就違泊問題聯絡警方，交予當局跟進。根據法例，司機若未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站或公共小巴停車處停車，可被罰款400元。

除了執法，黃裕廷亦建議當局在巴士路線較多、乘客需求較大的地區增設巴士專線，在繁忙時間只供巴士駛經，確保乘客利益。他又說，當局可考慮准許巴士公司在繁忙時段改動巴士路線，例如由新界開往九龍、以觀塘碼頭為總站的巴士毋須駛經開源道返回總站，到達觀塘市中心後便可折返，接載乘客到新界。

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