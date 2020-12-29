港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:15)

本港周一（28日）新增61宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月22至28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:45報道：今增53宗確診14宗源頭不明 彩雲邨豐澤樓3人初步確診 倘同幢兩周兩單位現無關連個案將發強檢令

○油尖旺區

始創中心 海港酒家

永安九龍中心

One Knutsford

雅蘭中心1期

惠豐中心

太子道西133號 西記粥店

三軍會會所

○深水埗區

日輝大廈 富園豐海鮮酒家

青山道334號 新華茶餐廳

○觀塘區

鯉魚門廣場 大快活

MegaBox

官塘立成大廈地下 森戶

鯉魚門市政大廈

曉麗商場

○九龍城區

晴朗商場

九龍城廣場

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

黃大仙下邨熟食亭 醉和里

黃大仙中心南館 銀咖哩、喜記

大成街街市

○大埔區

太和廣場

○中西區

信德中心 MX

○灣仔區

駱克大廈B座 新新酒家

○西貢區

厚德商場

新寶城商場

海悅豪園商場 麥當勞

寶林街市

寶林商場

尚德商場

PopCorn

翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚

新都城中心2期 海王漁港酒樓

Monterey Place

○南區

利東商場 大家樂

○東區

渣華道98號 功夫點心

○葵青區

葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃

新都會廣場 必勝客

○沙田區

新城市中央廣場

○元朗區

嘉湖新北江商場

○屯門區

良景廣場

新墟街市

啟豐商場

○離島區

香港國際機場一號客運大樓

資料來源：衛生防護中心（截至12月28日）

新冠肺炎 確診個案：

紅磡分區雜項調查小隊女警初步確診

衛生署機場臨時樣本採集中心外判員工染疫　一周第二次

新冠肺炎 死亡個案：

東區醫院59歲男病人離世　港累計143死

聯合醫院2D病房71歲女病人離世

新冠肺炎 其他報道：

前線醫護批院方中層限用裝備　斥醫管局卸責

港曾現9種病毒　清完又輸入　8種均外來　理大專家：為何機場輸入這麼多個案？

相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介

上 / 下一篇新聞