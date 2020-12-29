新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:15)

本港周一（28日）新增61宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月22至28日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:45報道：今增53宗確診14宗源頭不明 彩雲邨豐澤樓3人初步確診 倘同幢兩周兩單位現無關連個案將發強檢令
○油尖旺區
始創中心 海港酒家
永安九龍中心
One Knutsford
雅蘭中心1期
惠豐中心
太子道西133號 西記粥店
三軍會會所
○深水埗區
日輝大廈 富園豐海鮮酒家
青山道334號 新華茶餐廳
○觀塘區
鯉魚門廣場 大快活
MegaBox
官塘立成大廈地下 森戶
鯉魚門市政大廈
曉麗商場
○九龍城區
晴朗商場
九龍城廣場
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
黃大仙下邨熟食亭 醉和里
黃大仙中心南館 銀咖哩、喜記
大成街街市
○大埔區
太和廣場
○中西區
信德中心 MX
○灣仔區
駱克大廈B座 新新酒家
○西貢區
厚德商場
新寶城商場
海悅豪園商場 麥當勞
寶林街市
寶林商場
尚德商場
PopCorn
翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚
新都城中心2期 海王漁港酒樓
Monterey Place
○南區
利東商場 大家樂
○東區
渣華道98號 功夫點心
○葵青區
葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃
新都會廣場 必勝客
○沙田區
新城市中央廣場
○元朗區
嘉湖新北江商場
○屯門區
良景廣場
新墟街市
啟豐商場
○離島區
香港國際機場一號客運大樓
資料來源：衛生防護中心（截至12月28日）
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