2020回顧．戴口罩感受｜出門口罩比銀包重要　「路人顏值提高」「呼吸自由嘅空氣並唔係必然」 (09:13)

口罩覆蓋口鼻，有人皮膚變差了，有人卻因為今年戴了口罩「無感冒過」，也有女士說「冇動力化妝，慳埋唔少化妝品錢」。最有趣的是，有打工仔笑說，對疫情期間入職的同事，「快一年都不知道同事全貌」！

「戴咗口罩一年，你最大感受係？」《明報》電子平台組編輯12月下旬透過訪問，facebook及Instagram story收集網民對戴口罩的感受，線上線下共有近200人回覆。

部分回覆精選如下：

．鄧小姐：無帶銀包都可以出街，無戴口罩就唔得

．mandy.kt：冇動力化妝，慳埋唔少化妝品錢

．To Ainy：化妝品就嚟過期

．Tsang Nga Hung：今年無感冒過！健康過上年

．Alexis Chung：鼻屎少左（咗）。原來平時香港條街嘅空氣質素真係好差

．劉小姐：路人顏值提高了。另遇過同事在疫情後到職，快一年都不知道同事全貌

．Thomas So：每次喺街見到熟人都好驚認錯人，成日四目交投咗好耐先決定打唔打招呼

．xcboykc：以為沙士不重演，結果事與願違

．mlmhon：政府頭痛醫頭腳痛醫腳政策。疫症見唔到出路，以人性控制科學

．comet1phalley：口罩戴幾耐，就係政府無能幾耐

．ggenoch：好焗，皮膚差咗，個個無表情好似喪屍

．Peter Gor：香港政府令我失去選擇是否蒙面的自由

．Peter Pny：呼吸自由嘅空氣並唔係必然

．May Leung：口罩已經變成我身體嘅一部分

．Roy Kong：係咪只係戴一年咁少？

．WY Wong：見不到香港人的笑面。大家只有無奈的眼神

．Tse Suet Fong：以前好怕人戴口罩，現在好怕人唔戴口罩，無奈

．Miu Hung Ng：連發夢都發到，唔記得戴口罩出街

．Chung Tim Tse：唔知係因為中國啲工廠停工定關口罩事，定一齊關事，鼻敏感有好轉

．Au：今年令我知道，口罩都可以成為fashion

．carmen：自由空氣誠可貴

．Christy：多了許多俊男美女，因為大家都戴口罩

．葉先生：估唔到要戴住口罩跑步，而又做得到

．Rita Yam：靚咗，因為只睇到對眼

．蕭先生：睇戲時竟然唔習慣見到人樣

．M.HO：市民加強了衛生意識

．銀髮族：要珍惜可以自由呼吸的時候

．何小姐：敏感

．鄭先生：不方便，食飯飲水不便

．宋小姐：究竟要戴到幾時

．wong：覺得全世界好慘

．Tony：做運動較辛苦，比以往少做運動

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