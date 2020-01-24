新冠肺炎｜滯英港人促助回港　聶德權：明白「禁飛令」致不便　未回應會否派包機 (21:50)

因應英國出現變種新型冠狀病毒，政府本月22日起禁止英國載客航班來港。有滯留在英國的港人上周六（26日）以滯英港人名義，稱代表逾410人發信，促港府公布禁止英國載客航班來港措施的實施期限，以及短期內暫時開關允許滯留在英國的港人返港。公務員事務局長聶德權今日（28日）被議員問及會否派送包機接載滯留英國的港人回港，他僅表示明白「禁飛令」會對有關港人造成不便，政府會檢視情況，食物及衛生局會密切監察疫情，適時檢討有關安排。
港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，英國疫情未回落，每日新增逾3萬宗確診個案，仍未清楚英國變種病毒的情況，但流行病學及實驗室將看到會否加重病情，大約再等兩、三星期才知道，相信目前世界各地暫停英國航班，是要等多點科學數據。他認為，若香港疫情未平穩，檢疫設施空間將不足，現時並不是合適情況安排滯留在英國的港人回港。
對於會否派送包機接載滯留英國的港人回港，保安局回覆稱，政府已公布所有於登機當天或之前21天曾逗留英國或南非逾兩小時的人，將不會獲准登機前來香港。入境處因應有關檢疫政策，收到港人查詢及求助後已即時提供資訊及提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館繼續跟進。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。
食衛局表示，明白有關措施影響部分身在英國及南非的港人回港行程，但強調措施對現時本港防疫有必要，政府會不斷檢視從世界各地回港的人的防疫措施要求並適時調整。
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