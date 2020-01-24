去年聖誕和你Shop被搜摺刀激光筆　救生員公眾地方管武器罪成囚11月 (20:15)

被告梁凱健（36歲），報稱救生員，控罪指稱他於去年12月25日，在德福廣場一期平台一餐廳外，管有一支激光筆、一個指節銅套及3把摺刀。

官不信攜指環激光筆表演魔術模擬「幻彩詠香江」

被告早前自辯時稱，帶同指環和金屬鏈是為在外甥面前表演魔術，莫官在裁決時表示，即使被告用涉事指環成功表演魔術，但該魔術的巧妙之處在於手法而非道具，對於被告稱用有尖刺的指環來表演有助提升成功率，他認為解釋不合理，加上在6歲的外甥面前，可以使用普通指環。

對於被告自辯時稱，帶同激光筆是為了模擬「幻彩詠香江」表演，莫官稱，「幻彩詠香江」的燈光效果是固定在建築物頂部的裝置發出，與激光筆造成的效果不能相提並論，故認為被告解釋極之牽強，不合情理。

莫官續稱，被告稱當日早上有泳池清潔工作，故要帶備黑色摺刀用作借力來打開沙隔鐵蓋等，惟摺刀的刀鋒比手柄長，不適合用作借力，再者被告亦無單據證明自己當日的確從事清潔工作，故不接受被告解釋，最終裁定被告罪成。

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