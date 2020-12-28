黎智英准保釋《大公報》等批評法庭　大律師公會函鄭若驊籲捍衛司法獨立 (20:30)

大律師公會信件提到，《大公報》報道中形容高等法院「准保釋等於為黎撐保護傘」，又稱終院要相隔一周才處理律政司就黎智英保釋的上訴是「嘆慢板」，「相當於給黎智英充足的時間準備潛逃」。大律師公會認為，有關報道會給予公眾對法庭有偏見，認為法庭「保護罪犯」。

信件又提及《人民日報》昨（27日）報道稱，「期待香港司法機關嚴格落實基本法、香港國安法規定，作出正確選擇」。大律師公會認為這無可避免是對法院施加壓力，公會相信律政司長作為香港法治的重要把關者，會採取適當行動、挺身而出堅定地捍衛司法獨立。

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