周梓樂死因庭｜專家稱周梓樂或自行走到矮牆　有人想襲撃周梓樂「幾乎無可能」 (19:20)

鄭郁棋透露，運輸署曾統計港人平均步速為每秒1.2米，從大量閉路電視可見，周梓樂當日的步速比普通市民快，例如在天橋徘徊的步速為每秒1.8米。鄭郁棋稱，鏡頭最後拍到周梓樂肇事前的身影，是在凌晨1時1分39秒走上斜路，從2樓高層步向3樓；8秒鐘之後，2樓的鏡頭拍到閃光出現，周梓樂疑似墮下。

鄭郁棋引述資料指出，3樓斜路的頂端與矮牆相隔15米，如果周梓樂要在「消失的8秒」內步向矮牆，步速要達到每秒1.9米，與之前的步速「都叫脗合」，「有機會顯示梓樂係自己行埋嗰度（矮牆）」。

在死因研訊主任提問下，鄭郁棋表示，如果有人想襲撃周梓樂，要在8秒內走完斜路盡頭及矮牆的15米，「相信梓樂都有啲重，要拎起再掟佢落去」，認為「時間唔足夠，幾乎無可能」。

鄭郁棋提及，涉案多個閉路電視的畫面時間都與實時有誤差，惟警方早前提供的時間差距「有問題、做得唔好」，校對後發現與實時相差十多秒，但不影響周梓樂有8秒消失在鏡頭範圍一事。

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