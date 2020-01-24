12港人扣內地｜10港人審訊擇日宣判　鹽田法院稱「被告人親屬旁聽」　家屬稱被拒旁聽批「秘密審訊」 (21:15)

鹽田法院通報稱，除港籍和深圳市人大代表、政協委員及新聞記者外，有「被告人親屬」旁聽公開審理。

被起訴港人在香港的家屬表示，儘管法院聲稱審訊以公開形式進行，今早卻以旁聽席已滿為由，拒絕家屬、委託律師、記者，以至各國外交人員旁聽庭審，質疑今日的審訊「絕對是不折不扣的『秘密審訊』」。

部分被扣港人的家屬傍晚在香港召開記者會，鄧棨然弟弟表示，兄長的官派律師早前已稱未能核實身分、工作繁忙而拒聽他的來電，他昨日（27日）再致電，對方也不接聽，他批評「不明白官派律師的作用是什麼」。李子賢母親哽咽道，本月25日收到開審消息，希望兒子能返港過年，又稱他已認罪，不明白為何法院拖延多時，「你要玩咪玩大人囉，佢哋只係小朋友。」黃偉然母親促請法院盡快判決，說「好想見個仔一面」。

協助被扣港人家屬的荃灣區議員岑敖暉表示，根據中國法律，組織他人偷越邊境罪成，可判囚2至7年，他質疑當局「一日不宣判，家人永不能探望」。立法會前議員朱凱廸批評內地用所有方法，令家屬及家屬委託的律師不能與當事人見面；由家屬不獲當局安排聽審，到當局稱擇日宣判，都使家屬無法探望被扣港人，「每一步都係精確計算」。

對於鹽田法院通報稱有「被告人親屬」旁聽公開審理，岑敖暉稱，就他們所知，家屬沒有任何一人知道發生何事，質疑今日的審訊是秘密審訊。鄧棨然弟弟也質疑道︰「我們直系親屬也要法官批准，我想反問那位入了去的家屬是如何獲批？」

今日受審10名港人包括鄧棨然、喬映瑜、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒及郭子麟。

《深圳特區報》報道，10名被告當庭認罪。

（深圳市鹽田區人民法院微博/深圳特區報）

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