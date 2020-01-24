商人facebook披露開槍警員資料囚21日　成首宗違「起底」禁制令遭判監案件 (19:42)

法官高浩文引述涉事警員的誓章指出，他和家人仍擔心人身安全受威脅，不時收到借貸和滋擾來電，更需搬離原有居所和停用原本的電話號碼，他們並且情緒受困，承受失眠問題，兩名女兒在校亦遭同學疏遠和欺凌。

法官形容，「起底」行為對涉案警員一家帶來覆水難收和長遠的傷害，稱無論各人政見如何，有關行為均不能被饒恕和容忍。法官又形容，被告做事不考慮後果的表現屬加刑因素，他連續發帖的行為亦比過往只涉一篇「起底」帖文的情況嚴重，認為判處緩刑不足以反映本案的嚴重性，最終判處被告即時入獄21日，以及支付兩萬元的訟費。

案情指稱，有警員去年11月11日在西灣河開槍，被告當日早上四度在facebook轉載涉事警員和家人的資料，包括警員的姓名、警員編號、電話號碼、住址，以及其兩名女兒就讀的學校等，帖文同時附有「善惡到頭終有報」、「西灣河殺人犯」、「開真槍丫嘛？有排同你玩香港警察」等字句。警方最終於同月28日以「具煽動意圖罪」拘捕被告，其後改控民事藐視法庭。

警稱過去一年半逾3800警員及其親友被起底

警方稱尊重及歡迎法庭裁決，並表示由2019年6月至今，警方共發現超過3800名警務人員及其親友的個人資料被不當公開。網絡安全及科技罪案調查科人員調查後，由2019年6月至今共拘捕55男14女，年齡介乎16至60歲，涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦、披露未經資料使用者同意而取得的個人資料、刑事毁壞、威脅會摧毁或損壞財產、刑事恐嚇、煽惑公眾妨擾、串謀公眾妨擾、煽惑謀殺、欺詐，以及作出具煽動意圖的作為等。

其他報道：小學教師林麗棠去年校內墮斃 校工作供：校長開會話唔係咁大件事唔好打999

其他報道：李東海校女教師校內墮斃 死者胞妹稱姊墮樓前稱「唔想再見到校長醜陋面孔」